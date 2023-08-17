17 августа 2023
16 августа 2023

Курганец избил знакомую, вытащил за волосы в коридор и угрожал выбросить из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, бытовое убийство, удушье
Следствие установило, что осужденный душил потерпевшую Фото:

Жителя Курганской области осудили за истязание знакомой. Мужчина в состоянии опьянения в результате ссоры избил женщину, пытался задушить, вытащил в коридор за волосы и угрожал выбросить из окна. Эта информация опубликована на сайте Шатровского районного суда.

«В ходе ссоры с потерпевшей житель села Шатрово нанес ей не менее двух ударов кулаком в лицо, схватил за волосы, вытащил в коридор, где нанес несколько ударов ногой в спину, а после вытолкнул из квартиры. <…> В этот же день он повалил знакомую на диван, схватил рукой за шею и сдавил до появления признаков удушья, высказав в ее адрес угрозу: „Убью, выкину в окно“», — указано в документе.

Суд приговорил мужчину к принудительным работам на срок чуть более года с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят специалисты уголовно-исполнительной системы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало о жителе поселка Варгаши, которого обвинили в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Тогда потерпевшую спасли вовремя подоспевшие врачи.

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Жителя Курганской области осудили за истязание знакомой. Мужчина в состоянии опьянения в результате ссоры избил женщину, пытался задушить, вытащил в коридор за волосы и угрожал выбросить из окна. Эта информация опубликована на сайте Шатровского районного суда. «В ходе ссоры с потерпевшей житель села Шатрово нанес ей не менее двух ударов кулаком в лицо, схватил за волосы, вытащил в коридор, где нанес несколько ударов ногой в спину, а после вытолкнул из квартиры. <…> В этот же день он повалил знакомую на диван, схватил рукой за шею и сдавил до появления признаков удушья, высказав в ее адрес угрозу: „Убью, выкину в окно“», — указано в документе. Суд приговорил мужчину к принудительным работам на срок чуть более года с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят специалисты уголовно-исполнительной системы. Приговор уже вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало о жителе поселка Варгаши, которого обвинили в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Тогда потерпевшую спасли вовремя подоспевшие врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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