Курганец избил знакомую, вытащил за волосы в коридор и угрожал выбросить из окна

18 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Следствие установило, что осужденный душил потерпевшую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области осудили за истязание знакомой. Мужчина в состоянии опьянения в результате ссоры избил женщину, пытался задушить, вытащил в коридор за волосы и угрожал выбросить из окна. Эта информация опубликована на сайте Шатровского районного суда. «В ходе ссоры с потерпевшей житель села Шатрово нанес ей не менее двух ударов кулаком в лицо, схватил за волосы, вытащил в коридор, где нанес несколько ударов ногой в спину, а после вытолкнул из квартиры. <…> В этот же день он повалил знакомую на диван, схватил рукой за шею и сдавил до появления признаков удушья, высказав в ее адрес угрозу: „Убью, выкину в окно“», — указано в документе. Суд приговорил мужчину к принудительным работам на срок чуть более года с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят специалисты уголовно-исполнительной системы. Приговор уже вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало о жителе поселка Варгаши, которого обвинили в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Тогда потерпевшую спасли вовремя подоспевшие врачи.

Жителя Курганской области осудили за истязание знакомой. Мужчина в состоянии опьянения в результате ссоры избил женщину, пытался задушить, вытащил в коридор за волосы и угрожал выбросить из окна. Эта информация опубликована на сайте Шатровского районного суда. «В ходе ссоры с потерпевшей житель села Шатрово нанес ей не менее двух ударов кулаком в лицо, схватил за волосы, вытащил в коридор, где нанес несколько ударов ногой в спину, а после вытолкнул из квартиры. <…> В этот же день он повалил знакомую на диван, схватил рукой за шею и сдавил до появления признаков удушья, высказав в ее адрес угрозу: „Убью, выкину в окно“», — указано в документе. Суд приговорил мужчину к принудительным работам на срок чуть более года с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят специалисты уголовно-исполнительной системы. Приговор уже вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало о жителе поселка Варгаши, которого обвинили в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Тогда потерпевшую спасли вовремя подоспевшие врачи.