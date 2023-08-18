Экономист Осянин предрек скачок цен на жилье из-за новой ставки ЦБ

Цены на квартиры в новостройках до конца года вырастут на 8-10%. Этому поспособствует спрос на льготную ипотеку из-за повышения ключевой ставки Банка России. Так считает доцент Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Дмитрий Осянин.
«Рост цен на новостройки ожидается примерно в районе 8-10% к концу 2023 года», — заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Его цитирует РИА Новости.
Эксперт пояснил, что из-за повышения ипотечных ставок застройщики захотят воспользоваться дополнительным скидкам и акциям для привлечения покупателей. Также может увеличиться спрос на жилье в новостройках. Пока по льготной программе ипотеку выдают под 8% годовых, но из-за повышения ключевой ставки могут увеличиться максимум до 15-16%, передает издание.
Ранее аналитик раскрыл, как рост ключевой ставки ЦБ скажется на ипотеке. По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидата экономических наук Ярослава Кабакова, процентная ставка по ипотеке может подняться до уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ) — до 12% — и даже выше.
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