Аналитик раскрыл, как рост ключевой ставки ЦБ скажется на ипотеке

Аналитик Кабаков: ставка по ипотеке поднимется выше 12%

Банки смогут извлечь дополнительную выгоду от поднятия ключевой ставки, считает Ярослав Кабаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процентная ставка по ипотеке может подняться до уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ) — до 12% — и даже выше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то банкам повышение ставки [ЦБ до 12%], конечно же, выгодно. Если оно продлится несколько месяцев, то кредитные организации сумеют из этого извлечь дополнительную прибыль. Повысится стоимость кредитования. Я думаю, что по ипотеке процентную ставку будут подтягивать к ключевой — до 12%, может быть, даже и выше, также будут расти ставки по депозитам, что позволит удержать многие счета в банках. Однако если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков и так далее», — объяснил Ярослав Кабаков.

По словам аналитика, рост ключевой ставки ЦБ скажется и на сфере недвижимости. «Рынок недвижимости у нас сейчас немножко разогрет. Возможно, нас там ждут сюрпризы. Вполне вероятен в текущих условиях рост цен на квадратный метр. Пока, видимо, рынок недвижимости выступает как одна из альтернатив инвестиций», — подчеркнул Кабаков.

Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.