Аналитик раскрыл, как рост ключевой ставки ЦБ скажется на ипотеке

Аналитик Кабаков: ставка по ипотеке поднимется выше 12%
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Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа. Челябинск, подъемный кран, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, академ риверсайд, новостройка, высотный кран
Банки смогут извлечь дополнительную выгоду от поднятия ключевой ставки, считает Ярослав Кабаков Фото:

Процентная ставка по ипотеке может подняться до уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ) — до 12% — и даже выше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то банкам повышение ставки [ЦБ до 12%], конечно же, выгодно. Если оно продлится несколько месяцев, то кредитные организации сумеют из этого извлечь дополнительную прибыль. Повысится стоимость кредитования. Я думаю, что по ипотеке процентную ставку будут подтягивать к ключевой — до 12%, может быть, даже и выше, также будут расти ставки по депозитам, что позволит удержать многие счета в банках. Однако если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков и так далее», — объяснил Ярослав Кабаков.

По словам аналитика, рост ключевой ставки ЦБ скажется и на сфере недвижимости. «Рынок недвижимости у нас сейчас немножко разогрет. Возможно, нас там ждут сюрпризы. Вполне вероятен в текущих условиях рост цен на квадратный метр. Пока, видимо, рынок недвижимости выступает как одна из альтернатив инвестиций», — подчеркнул Кабаков.

Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.

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Процентная ставка по ипотеке может подняться до уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ) — до 12% — и даже выше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. «Если говорить о краткосрочной перспективе, то банкам повышение ставки [ЦБ до 12%], конечно же, выгодно. Если оно продлится несколько месяцев, то кредитные организации сумеют из этого извлечь дополнительную прибыль. Повысится стоимость кредитования. Я думаю, что по ипотеке процентную ставку будут подтягивать к ключевой — до 12%, может быть, даже и выше, также будут расти ставки по депозитам, что позволит удержать многие счета в банках. Однако если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков и так далее», — объяснил Ярослав Кабаков. По словам аналитика, рост ключевой ставки ЦБ скажется и на сфере недвижимости. «Рынок недвижимости у нас сейчас немножко разогрет. Возможно, нас там ждут сюрпризы. Вполне вероятен в текущих условиях рост цен на квадратный метр. Пока, видимо, рынок недвижимости выступает как одна из альтернатив инвестиций», — подчеркнул Кабаков. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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