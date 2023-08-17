17 августа 2023

Писатель Алексей Иванов посетит книжный фестиваль в Екатеринбурге

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Встреча с Ивановым пройдет 26 и 27 августа Фото:

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка». Об этом сообщили в telegram-канале фестиваля.

«Автограф-сессия с Ивановым пройдет 26 и 27 августа. Вход свободный, но необходима регистрация», — рассказали в «Красной строке».

Ранее URA.RU сообщало о презентации романа Иванова «Бронепароходы», которая состоялась в Сысерти (Свердловская область). На встрече была проведена автограф-сессия и общение с читателями.

Писатель Алексей Иванов является автором книг — «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок», изданных общим тиражом более полутора миллионов экземпляров. По произведениям автора снято несколько художественных фильмов.

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Российский писатель и сценарист Алексей Иванов приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка». Об этом сообщили в telegram-канале фестиваля. «Автограф-сессия с Ивановым пройдет 26 и 27 августа. Вход свободный, но необходима регистрация», — рассказали в «Красной строке». Ранее URA.RU сообщало о презентации романа Иванова «Бронепароходы», которая состоялась в Сысерти (Свердловская область). На встрече была проведена автограф-сессия и общение с читателями. Писатель Алексей Иванов является автором книг — «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок», изданных общим тиражом более полутора миллионов экземпляров. По произведениям автора снято несколько художественных фильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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