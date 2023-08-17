Писатель Алексей Иванов посетит книжный фестиваль в Екатеринбурге

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка». Об этом сообщили в telegram-канале фестиваля.
«Автограф-сессия с Ивановым пройдет 26 и 27 августа. Вход свободный, но необходима регистрация», — рассказали в «Красной строке».
Ранее URA.RU сообщало о презентации романа Иванова «Бронепароходы», которая состоялась в Сысерти (Свердловская область). На встрече была проведена автограф-сессия и общение с читателями.
Писатель Алексей Иванов является автором книг — «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок», изданных общим тиражом более полутора миллионов экземпляров. По произведениям автора снято несколько художественных фильмов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.