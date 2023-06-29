Писатель Алексей Иванов соберет екатеринбуржцев на заводе, чтобы рассказать о новом романе

Писатель Алексей Иванов проведет творческую встречу в Сысерти

29 июня 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Иванов встретится с поклонниками в первый день июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Писатель Алексей Иванов пообщается со свердловчанами, презентует им новый роман «Бронепароходы» и раздаст автографы в Сысерти. Об этом сообщают представители креативного кластера «Лето на заводе». «Самый уральский писатель вновь в Сысерти! Встреча с Алексеем, главным популяризатором горнозаводской цивилизации, уже становится неотъемлемой традицией Завода — без нее не обходился ни один сезон», — анонсировали мероприятие организаторы. Творческая встреча пройдет 1 июля в 14:00 на главной сцене «Лета на заводе» в Сысерти. На ней Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентует новый роман «Бронепароходы» и серию путеводителей по Уралу «Путешествия с Алексеем Ивановым». Также организаторы обещают автограф-сессию и продажу книг писателя. Напомним, что Иванов провел первую в России презентацию нового романа «Бронепароходы» в Екатеринбурге в феврале 2023 года. О чем именно новое произведение — можно прочитать в материале URA.RU.

Писатель Алексей Иванов пообщается со свердловчанами, презентует им новый роман «Бронепароходы» и раздаст автографы в Сысерти. Об этом сообщают представители креативного кластера «Лето на заводе». «Самый уральский писатель вновь в Сысерти! Встреча с Алексеем, главным популяризатором горнозаводской цивилизации, уже становится неотъемлемой традицией Завода — без нее не обходился ни один сезон», — анонсировали мероприятие организаторы. Творческая встреча пройдет 1 июля в 14:00 на главной сцене «Лета на заводе» в Сысерти. На ней Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентует новый роман «Бронепароходы» и серию путеводителей по Уралу «Путешествия с Алексеем Ивановым». Также организаторы обещают автограф-сессию и продажу книг писателя. Напомним, что Иванов провел первую в России презентацию нового романа «Бронепароходы» в Екатеринбурге в феврале 2023 года. О чем именно новое произведение — можно прочитать в материале URA.RU.