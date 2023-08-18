ТАСС: в районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство. Скрин

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Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра Фото:
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В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщают авиаслужбы.

Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы, пишет ТАСС.

Ночью 18 августа в Москве прозвучали взрывы в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Их услышали также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сегодня при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

Вылеты и прилеты самолетов отложены
Вылеты и прилеты самолетов отложены

Обновлено в 5:00 по московскому времени: воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиасужбах.

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В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщают авиаслужбы. Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы, пишет ТАСС. Ночью 18 августа в Москве прозвучали взрывы в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Их услышали также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сегодня при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы. Обновлено в 5:00 по московскому времени: воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиасужбах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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