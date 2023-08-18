В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщают авиаслужбы.
Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы, пишет ТАСС.
Ночью 18 августа в Москве прозвучали взрывы в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Их услышали также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сегодня при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.
Обновлено в 5:00 по московскому времени: воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиасужбах.
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