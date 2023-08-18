ТАСС: в районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство. Скрин

18 августа 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщают авиаслужбы. Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы, пишет ТАСС. Ночью 18 августа в Москве прозвучали взрывы в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Их услышали также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сегодня при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы. Вылеты и прилеты самолетов отложены Онлайн табло аэропорта Внуково Обновлено в 5:00 по московскому времени: воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиасужбах.

В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщают авиаслужбы. Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы, пишет ТАСС. Ночью 18 августа в Москве прозвучали взрывы в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Их услышали также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сегодня при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы. Обновлено в 5:00 по московскому времени: воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиасужбах.