Власти Кургана отказались продавать землю под жилую застройку

Мэрия Кургана отказалась продавать земельный участок под комплексную застройку в 14 микрорайоне Заозерного. Информация об отмене торгов размещена на сайте администрации города. Ранее власти планировали реализовать землю почти за 30 млн рублей.
«Организатор торгов — департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана извещает об отказе в проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 14 микрорайоне Заозерного», — говорится в извещении. Изначально торги были запланированы на 1 сентября 2023 года.
URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать отмену торгов. На момент публикации новости ответ от пресс-службы мэрии не поступил.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю в Заозерном районе для жилой застройки. Площадь участка в 14 микрорайоне составляет более 149 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта — 29,6 млн рублей. Также на торги выставлены еще три незастроенных территории в 8,9 и 16 микрорайонах города.
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