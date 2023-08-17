17 августа 2023

Власти Кургана отказались продавать землю под жилую застройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, стройка
Администрация Кургана отменила торги, на которых планировали продать землю под жилую застройку Фото:

Мэрия Кургана отказалась продавать земельный участок под комплексную застройку в 14 микрорайоне Заозерного. Информация об отмене торгов размещена на сайте администрации города. Ранее власти планировали реализовать землю почти за 30 млн рублей.

«Организатор торгов — департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана извещает об отказе в проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 14 микрорайоне Заозерного», — говорится в извещении. Изначально торги были запланированы на 1 сентября 2023 года.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать отмену торгов. На момент публикации новости ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю в Заозерном районе для жилой застройки. Площадь участка в 14 микрорайоне составляет более 149 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта — 29,6 млн рублей. Также на торги выставлены еще три незастроенных территории в 8,9 и 16 микрорайонах города.

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Мэрия Кургана отказалась продавать земельный участок под комплексную застройку в 14 микрорайоне Заозерного. Информация об отмене торгов размещена на сайте администрации города. Ранее власти планировали реализовать землю почти за 30 млн рублей. «Организатор торгов — департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана извещает об отказе в проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 14 микрорайоне Заозерного», — говорится в извещении. Изначально торги были запланированы на 1 сентября 2023 года. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать отмену торгов. На момент публикации новости ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю в Заозерном районе для жилой застройки. Площадь участка в 14 микрорайоне составляет более 149 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта — 29,6 млн рублей. Также на торги выставлены еще три незастроенных территории в 8,9 и 16 микрорайонах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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