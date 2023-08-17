Бизнес-центр в Челябинске имеет 16 этажей и подземный паркинг Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на продажу выставили 16-этажный бизнес-центр «Гранд вера» в Курчатовском районе. Как указано в коммерческом предложении, площади предложили за 511,3 млн рублей.

«Продается бизнес-центр „Гранд вера“. Цена продажи составляет 511,3 млн рублей», — сообщили в коммерческом предложении на сайте компании «Торги-ру».

Площадь объекта составляет почти 19,7 тысячи квадратных метров. Здание располагается на улице Молодогвардейцев. Продать комплекс планируют до 1 октября. Директор компании «А1» Степан Подпятников пояснил URA.RU, что срок может быть связан с требованием кредиторов реализовать недвижимость.

«Здание построено с большим потенциалом. Однако в кризис арендные ставки упали, и поступления от аренды стали ниже кредитных траншей. Собственнику пришлось продавать объект. Цена установлена на уровне рынка», — уточнил Подпятников.

Ранее бизнес-центр продавали примерно за 400 млн рублей, однако покупателя не нашлось. В то же время, как URA.RU рассказал Подпятников, здание новое. Если сравнить его стоимость с ценой строительства подобного объекта, покупка станет более выгодным вариантом вложения средств. Участник рынка добавил, что при низкой стоимости коммерческой недвижимости в Челябинске в будущем можно ожидать роста рыночной цены площадей.

В здании имеется подземный паркинг. Рядом расположены два других помещения: объекты на пять и десять этажей. Все три строения входят в общий комплекс бизнес-центра.

Стоимость продаваемого бизнес-центра в Курчатовском районе оценили на уровне рыночной Фото: сайт компании «Яндекс»