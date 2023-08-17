В Челябинске трамваи из-за капремонта путей возле депо изменят свой маршрут

18 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Трамваи изменят свой маршрут с 18 августа до 27 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 18 августа до 27 августа трамваи № 5,15,18,22 по причине замены стрелочных переводов у трамвайного депо № 1 и монтажного колледжа поменяют маршрут. Движение будет закрыто на участке Первой Пятилетки от Горького до Трамвайного депо № 1, на также на Горького от проспекта Победы до ЧТЗ, сообщает пресс-служба перевозчика. «Трамвай №5 будет направлен по маршруту — ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко, №15 — ЧЭМК — проспект Победы — Чичерина, №18 — ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК, №22 — Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1. При этом трамвай №12 на время ремонта в часы пик будет ходить каждые 10 минут», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, трамваи изменят свой маршрут с 22:00 18 августа до 5:00 27 августа. В это время челябинцы и гости города смогут воспользоваться троллейбусами 6, 10, 16, 19, 25 или автобусами 2, 4, 9, 18, 34, 483. Движение будет закрыто из-за капитального ремонта путей возле депо Скрин: пресс-служба перевозчика

В Челябинске с 18 августа до 27 августа трамваи № 5,15,18,22 по причине замены стрелочных переводов у трамвайного депо № 1 и монтажного колледжа поменяют маршрут. Движение будет закрыто на участке Первой Пятилетки от Горького до Трамвайного депо № 1, на также на Горького от проспекта Победы до ЧТЗ, сообщает пресс-служба перевозчика. «Трамвай №5 будет направлен по маршруту — ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко, №15 — ЧЭМК — проспект Победы — Чичерина, №18 — ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК, №22 — Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1. При этом трамвай №12 на время ремонта в часы пик будет ходить каждые 10 минут», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, трамваи изменят свой маршрут с 22:00 18 августа до 5:00 27 августа. В это время челябинцы и гости города смогут воспользоваться троллейбусами 6, 10, 16, 19, 25 или автобусами 2, 4, 9, 18, 34, 483.