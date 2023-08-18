На замену старой капсуле придет новая — ее заложат 18 ноября Фото: Московец Илья © URA.RU

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Долгожданное послание из 1973 года от жителей Свердловска извлекли в Екатеринбурге сегодня, 18 августа. На вскрытии присутствовали представители свердловской, екатеринбургской элиты и много простых горожан, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На вскрытии капсулы присутствовали губернатор региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, экс-мэр города Александр Высокинский, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, бывший губернатор и сенатор Эдуард Россель и другие известные персоны. Собралось много простых горожан — всем было любопытно узнать, что хранилось 50 лет под их ногами», — передал корреспондент.

Перед извлечением артефакта был показан фильм о том, как закладывали капсулу в 1973 году. Она хранилась в большом цилиндре из нержавеющей стали. Как передает журналист, следующие три месяца будут потрачены на расшифровку ее содержимого. После капсула перейдет в распоряжение музея истории Екатеринбурга. «Нам всем очень интересно, что хранится в этой капсуле, какой был портрет свердловчан того года. Здесь присутствует много людей, которые были на извлечении капсулы в 1973 году», — заявил мэр Орлов.

По замыслу архитектора Петр Деминцев внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города А.Н. Бычковой и других знатных людей города, записи песен, суда, фильм «Пять минут в медицинском вытрезвителе» и многое другое. Саркофаг будет находиться на Плотинке два дня, чтобы каждый мог с ним сфотографироваться.

Извлеченную капсулу изготовил экспериментальный цех НИИхиммаша в 1973 году, ее и поместили в железобетонный колодец с гидро- и теплоизоляцией на глубину 2,5 метра в Историческом сквере. Теперь на замену саркофагу придет современная капсула из карбона. Предполагается, что среди материалов в новой капсуле окажутся не только письменные послания, но и видео, аудиозаписи, книги, генплан до 2045 года, который пока разрабатывается и, возможно, персональное послание от мэра Екатеринбурга Алексея Орлов.

Горожан просят не стесняться и предлагать свои варианты наполнения, необходимо лишь перейти по ссылке . Новую капсулу заложат 18 ноября.