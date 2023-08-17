От VIP-гостей 300-летия Екатеринбурга скрыли позор в центре города. Фото

Из маршрута для VIP-гостей Екатеринбурга убрали улицу с разваливающейся плиткой

18 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сквер имени Попова ремонтировали несколько лет назад Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Сквер имени Попова возле Главпочтамта и резиденции губернатора исключили из маршрута, по которому 18-го и 19 августа будут водить почетных гостей 300-летия Екатеринбурга. По данным URA.RU, причина в том, что площадка находится в ужасном состоянии и презентует город с не лучшей стороны. Сквер ремонтировали зимой — в конце 2018-начале 2019 года. Уложенная тогда плитка сейчас разваливается. «Я позавчера там был — расстроился. Зашел вчера — еще сильнее расстроился», — сказал Орлов своим подчиненным 16 августа (корреспондент URA.RU был свидетелем). «После этого было решено, что иногородние делегации водить через это место не будут», — поделился источник в муниципальной власти. Другая проблема связана с плиткой в Историческом сквере, отремонтированном в прошлом году. Проект благоустройства не предусматривал, что по плитке будет ездить 20-тонная техника. Ее задействуют в подготовке главной сцены. «[Плитка] рассыпалась, как печенька», — негодовала на днях вице-мэр Марина Фадеева. Комитет благоустройства участок до сих пор не восстановил. В Перми, которая отмечала свое 300-летие в июне, такого не было. Местные власти приложили максимум усилий, чтобы при поддержке федерального бюджета привести дороги и тротуары в центре города в порядок. Собеседники агентства в екатеринбургской администрации, комментируя отставание уральской столицы, разводят руками и отправляют к профильному вице-мэру Алексею Бубнову. Однако он для комментариев недоступен. Состояние сквера мэра расстраивает Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Такое фото в Историческом сквере корреспондент сделал накануне. Днем 18 августа он убедился — ничего не поменялось Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сквер имени Попова возле Главпочтамта и резиденции губернатора исключили из маршрута, по которому 18-го и 19 августа будут водить почетных гостей 300-летия Екатеринбурга. По данным URA.RU, причина в том, что площадка находится в ужасном состоянии и презентует город с не лучшей стороны. Сквер ремонтировали зимой — в конце 2018-начале 2019 года. Уложенная тогда плитка сейчас разваливается. «Я позавчера там был — расстроился. Зашел вчера — еще сильнее расстроился», — сказал Орлов своим подчиненным 16 августа (корреспондент URA.RU был свидетелем). «После этого было решено, что иногородние делегации водить через это место не будут», — поделился источник в муниципальной власти. Другая проблема связана с плиткой в Историческом сквере, отремонтированном в прошлом году. Проект благоустройства не предусматривал, что по плитке будет ездить 20-тонная техника. Ее задействуют в подготовке главной сцены. «[Плитка] рассыпалась, как печенька», — негодовала на днях вице-мэр Марина Фадеева. Комитет благоустройства участок до сих пор не восстановил. В Перми, которая отмечала свое 300-летие в июне, такого не было. Местные власти приложили максимум усилий, чтобы при поддержке федерального бюджета привести дороги и тротуары в центре города в порядок. Собеседники агентства в екатеринбургской администрации, комментируя отставание уральской столицы, разводят руками и отправляют к профильному вице-мэру Алексею Бубнову. Однако он для комментариев недоступен.