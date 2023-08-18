ABC: американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ

18 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Во время продвижения 40% украинских войск были тяжело ранены Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска несут тяжелые потери в контрнаступлении. Об этом рассказали бывшие солдаты США, которые служат по контракту в подразделении спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Подразделение из десятков человек понесло 85% потерь», — сообщил бывший солдат США из Техаса с позывным «Танго», его слова передает ABC News. Как рассказал военнослужащий, задачей их группы было захват контроля над селом на окраине Донецка. Во время продвижения они понесли потери, при этом 40% подразделения были настолько тяжело ранены, что стали неэффективными в бою. Ветеран армии США с позывным «Золотая рыбка» рассказал, что военнослужащие сразу поняли, что столкнулись с очень организованным сопротивлением со стороны российских войск. По его словам, ВС РФ были очень профессиональной силой, против которой они сражались. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска понесли большие потери — до 385 человек на Донецком направлении. Там добавили, что были уничтожены три боевые бронированные машины, танк и две САУ Krab польского производства, передает RT.

Украинские войска несут тяжелые потери в контрнаступлении. Об этом рассказали бывшие солдаты США, которые служат по контракту в подразделении спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Подразделение из десятков человек понесло 85% потерь», — сообщил бывший солдат США из Техаса с позывным «Танго», его слова передает ABC News. Как рассказал военнослужащий, задачей их группы было захват контроля над селом на окраине Донецка. Во время продвижения они понесли потери, при этом 40% подразделения были настолько тяжело ранены, что стали неэффективными в бою. Ветеран армии США с позывным «Золотая рыбка» рассказал, что военнослужащие сразу поняли, что столкнулись с очень организованным сопротивлением со стороны российских войск. По его словам, ВС РФ были очень профессиональной силой, против которой они сражались. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска понесли большие потери — до 385 человек на Донецком направлении. Там добавили, что были уничтожены три боевые бронированные машины, танк и две САУ Krab польского производства, передает RT.