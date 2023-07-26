Курганцы покупают туры в Турцию, не боясь лесных пожаров

27 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Помешать отдыху курганцев в Турции могут только дым и смог Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане спрос на отдых в Турции не падает несмотря на лесные пожары в курортных зонах. Об этом URA.RU рассказали в турагентствах Кургана. «Сейчас самое популярное турецкое направление — это Анталийское побережье», — сообщает турагент компании Go! Touristic. Он также уточняет, что безопасность — это один из основных критериев, которым руководствуются туристы при выборе направления. Ранее URA.RU писало, что пожары в Турции охватывают леса курортных городов. Генеральный директор турагенства «Тропикана» Екатерина Абабкова в комментарии корреспонденту рассказала, что под турецким городом Кемер активно тушат пожары воздушной техникой. Дискомфорт туристам могут доставлять только смог, дым и самолеты, набирающие воду в море. Сейчас, со слов Абабковой, отелям и туристам ничего не угрожает. Также гендиректор добавила, что при продаже туров представитель агентства предупреждает клиентов о возможных неудобствах. Отказываться от путевки не планирует и одна из клиенток местного турагентства. По словам девушки, важно, что горят леса, а не море, поэтому отдых, запланированный на август, состоится. Сейчас следят за ситуацией всей семьей.



Ранее URA.RU сообщало, что спрос курганцев на отдых в Египте не изменился после смерти русского туриста. В Египет курганцы практически не едут. По словам турагента, связано это с жарким климатом и дороговизной такого отдыха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане спрос на отдых в Турции не падает несмотря на лесные пожары в курортных зонах. Об этом URA.RU рассказали в турагентствах Кургана. «Сейчас самое популярное турецкое направление — это Анталийское побережье», — сообщает турагент компании Go! Touristic. Он также уточняет, что безопасность — это один из основных критериев, которым руководствуются туристы при выборе направления. Ранее URA.RU писало, что пожары в Турции охватывают леса курортных городов. Генеральный директор турагенства «Тропикана» Екатерина Абабкова в комментарии корреспонденту рассказала, что под турецким городом Кемер активно тушат пожары воздушной техникой. Дискомфорт туристам могут доставлять только смог, дым и самолеты, набирающие воду в море. Сейчас, со слов Абабковой, отелям и туристам ничего не угрожает. Также гендиректор добавила, что при продаже туров представитель агентства предупреждает клиентов о возможных неудобствах. Отказываться от путевки не планирует и одна из клиенток местного турагентства. По словам девушки, важно, что горят леса, а не море, поэтому отдых, запланированный на август, состоится. Сейчас следят за ситуацией всей семьей. Ранее URA.RU сообщало, что спрос курганцев на отдых в Египте не изменился после смерти русского туриста. В Египет курганцы практически не едут. По словам турагента, связано это с жарким климатом и дороговизной такого отдыха.