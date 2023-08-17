17 августа 2023

Магнитогорский школьник попал в больницу после отравления алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
В настоящее время подросток проходит лечение Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) девятиклассник попал в больницу, отравившись спиртосодержащей жидкостью. Как сообщил URA.RU информированный источник, на улице он нашел банку с алкоголем и решил попробовать.

«Подростка доставили в детскую городскую больницу №3. Там врачи определили у него сильное отравление алкоголем. По предварительной информации, школьник не покупал алкоголь, а нашел его на улице», — рассказал источник.

URA.RU связалось с больницей, чтобы узнать состояние подростка. Там сообщили, что школьник был госпитализирован. Сейчас он проходит лечение.

URA.RU направило запрос в пресс-службу миндрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске (Челябинская область) девятиклассник попал в больницу, отравившись спиртосодержащей жидкостью. Как сообщил URA.RU информированный источник, на улице он нашел банку с алкоголем и решил попробовать. «Подростка доставили в детскую городскую больницу №3. Там врачи определили у него сильное отравление алкоголем. По предварительной информации, школьник не покупал алкоголь, а нашел его на улице», — рассказал источник. URA.RU связалось с больницей, чтобы узнать состояние подростка. Там сообщили, что школьник был госпитализирован. Сейчас он проходит лечение. URA.RU направило запрос в пресс-службу миндрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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