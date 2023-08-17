Магнитогорский школьник попал в больницу после отравления алкоголем

В Магнитогорске (Челябинская область) девятиклассник попал в больницу, отравившись спиртосодержащей жидкостью. Как сообщил URA.RU информированный источник, на улице он нашел банку с алкоголем и решил попробовать.
«Подростка доставили в детскую городскую больницу №3. Там врачи определили у него сильное отравление алкоголем. По предварительной информации, школьник не покупал алкоголь, а нашел его на улице», — рассказал источник.
URA.RU связалось с больницей, чтобы узнать состояние подростка. Там сообщили, что школьник был госпитализирован. Сейчас он проходит лечение.
URA.RU направило запрос в пресс-службу миндрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
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