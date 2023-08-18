Где искать салюты, перекроют дороги и выступят звезды — инструкция по юбилею Екатеринбурга

Горожан будут удивлять светомузыкальными представлениями, лазерным шоу и 3D-мэппингом Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Множества мероприятий раскинутся от Уралмаша до Академического в юбилейный День города. Горожанам, которые планируют перемещаться по Екатеринбургу, стоит учитывать перекрытия, работу общественного транспорта и многое другое. URA.RU подготовило краткую инструкцию по 300-летию.

Запрет на продажу алкоголя

Алкоголь нельзя будет купить в пяти районах города до 23:00 19 августа. Ограничения коснутся центральной части города и ВИЗ с 8:00, районов Академический, Ботаника и Уралмаш — с 12:00. Подробную карту с «красными» зонами можно найти здесь.

Перекрытия

Перекрытия будут лишь в центре Екатеринбурга. Доступ для машин и общественного транспорта в левобережной части городского пруда по улицам Маршала Жукова, Вайнера, Бориса Ельцина, Урицкого, Володарского, Ленина перекроют с шести утра. С 19:00 закроют движение на улицах Радищева, Малышева, 8 Марта и Карла Либкнехта.

Работа общественного транспорта

Добраться до дома можно будет на общественном транспорте до часу ночи 20 августа. Автобусы будут ждать горожан на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Трамваи остановятся на Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера, а также в районе перекрестков Ленина-Луначарского и Ленина-Московской. Троллейбусы будут стоять на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского.

Салюты

В День города будет запущено три салюта. В 22:00 прогремит первый — у ТРЦ VEER MALL, затем одновременно в 22:50 в Преображенском парке и на набережной городского пруда.

Детская программа

На грандиозное событие можно отправиться с малышами — для них будет работать шесть площадок. Самые детские развлечения будут на Октябрьской площади: здесь пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рисовке собственных мультфильмов, созданию 3D-модели городских объектов, а в семь вечера выступят певица и видеоблогер Milana Star и певец Звонкий. Также в парке Маяковского детей будут бесплатно катать по Детской железной дороге, развлекать соревнованиями по игре на воображаемой гитаре и разыгрывать призы.

Афиша

В течение дня горожан ждет два десятка спортивных, музыкальных и других мероприятий. Самыми ожидаемыми по традиции будут концерт звезд. В этом году будет шесть площадок — у КРК «Уралец» споют Клава Кока и Niletto, в парке Маяковского пройдет рок-фестиваль «Парк рок», где выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева, «Чайф». В Историческом сквере концерты дадут Александр Новиков, хор Турецкого, Валерия, Юрий Каспарян и «Симфоническое кино», на Октябрьской площади — Milana Star и Звонкий, в парке «Южный» — группа «Пелагея», на проспекте Ленина — «Дискотека Авария». Более подробную афишу всего Дня города можно найти в материале URA.RU.

Основные перекрытия затронут зону от Московской до Карла Либкнехта и от Куйбышева до Челюскинцев Фото: URA.RU

Фото: URA.RU