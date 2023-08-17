Речной флот в ХМАО прекратил навигацию из-за обмеления реки

Суда «Северречфлота» в августе перестали ходить из Березово (ХМАО) в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. В транспортной компании агентству пояснили, что в 2023 году навигация по этим маршрутам завершена.
«По причине недостаточных габаритов судового хода в связи с падением уровня воды на р. Ляпин „Северречфлот“ прекращает обслуживание пассажирского маршрута Березово — Ломбовож — Березово и Березово — Сосьва — Березово. В 2023 году суда по этому маршруту ходить не будут», — сообщил «Северречфлот».
Водные маршруты из Березово в Сосьву и Ломбовож проходят по рекам Северная Сосьва и Ляпин. Навигация по Северной Сосьве продолжается, и желающие могут преодолеть половину пути по воде: маршрут Березово — Игрим по-прежнему действует.
Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО возобновил перевозку пассажиров через реку Конда. Теплоход по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай совершает 14 рейсов в день.
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