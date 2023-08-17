17 августа 2023

Речной флот в ХМАО прекратил навигацию из-за обмеления реки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная реки Кама. Пермь, речная прогулка, теплоход алмаз
«Северречфлот» завершил навигацию по реке Ляпин в ХМАО Фото:

Суда «Северречфлота» в августе перестали ходить из Березово (ХМАО) в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. В транспортной компании агентству пояснили, что в 2023 году навигация по этим маршрутам завершена.

«По причине недостаточных габаритов судового хода в связи с падением уровня воды на р. Ляпин „Северречфлот“ прекращает обслуживание пассажирского маршрута Березово — Ломбовож — Березово и Березово — Сосьва — Березово. В 2023 году суда по этому маршруту ходить не будут», — сообщил «Северречфлот».

Водные маршруты из Березово в Сосьву и Ломбовож проходят по рекам Северная Сосьва и Ляпин. Навигация по Северной Сосьве продолжается, и желающие могут преодолеть половину пути по воде: маршрут Березово — Игрим по-прежнему действует.

Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО возобновил перевозку пассажиров через реку Конда. Теплоход по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай совершает 14 рейсов в день.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суда «Северречфлота» в августе перестали ходить из Березово (ХМАО) в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. В транспортной компании агентству пояснили, что в 2023 году навигация по этим маршрутам завершена. «По причине недостаточных габаритов судового хода в связи с падением уровня воды на р. Ляпин „Северречфлот“ прекращает обслуживание пассажирского маршрута Березово — Ломбовож — Березово и Березово — Сосьва — Березово. В 2023 году суда по этому маршруту ходить не будут», — сообщил «Северречфлот». Водные маршруты из Березово в Сосьву и Ломбовож проходят по рекам Северная Сосьва и Ляпин. Навигация по Северной Сосьве продолжается, и желающие могут преодолеть половину пути по воде: маршрут Березово — Игрим по-прежнему действует. Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО возобновил перевозку пассажиров через реку Конда. Теплоход по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай совершает 14 рейсов в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...