У пермяка за пьяную езду отобрали автомобиль

18 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пермяк повторно попался на управлении машиной в нетрезвом виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Барда Пермского края суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в преступлении, а также конфисковали его машину. «Виновный, управляя автомобилем марки KIA RIO, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Мужчина, несмотря на законные требования должностных лиц, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Также у виновного конфискован принадлежащий ему автомобиль», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Помимо этого, виновного на два года лишили права управления транспортными средствами. В прокуратуре уточнили, что ранее мужчину уже судили за езду в нетрезвом виде. Ранее URA.RU рассказывало, что автомобиль за пьяную езду отобрали у жителя поселка Ильинский Пермского края. Мужчине также назначили наказание в виде пятимесячного срока в колонии.

В селе Барда Пермского края суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в преступлении, а также конфисковали его машину. «Виновный, управляя автомобилем марки KIA RIO, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Мужчина, несмотря на законные требования должностных лиц, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Также у виновного конфискован принадлежащий ему автомобиль», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Помимо этого, виновного на два года лишили права управления транспортными средствами. В прокуратуре уточнили, что ранее мужчину уже судили за езду в нетрезвом виде. Ранее URA.RU рассказывало, что автомобиль за пьяную езду отобрали у жителя поселка Ильинский Пермского края. Мужчине также назначили наказание в виде пятимесячного срока в колонии.