Путин прислал екатеринбуржцам письмо к 300-летию города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поздравил горожан с праздником Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Президент России Владимир Путин прислал поздравление жителям Екатеринбурга с 300-летием города, в котором отметил успехи уральской столицы, в частности, в специальной военной операции. Текст телеграммы на торжественном собрании по случаю юбилея в ККТ «Космос» зачитал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU.

«Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых — видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции», — говорится в поздравлении президента.

Также он вспомнил екатеринбуржцев, которые внесли вклад в победу во Второй мировой войне. И тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции. Напоследок глава государства пожелал успехов, благополучия, реализации намеченных планов.

В Екатеринбурге проходят праздничные мероприятия к 300-летию. URA.RU составило афишу мероприятий на 18 и 19 августа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прислал поздравление жителям Екатеринбурга с 300-летием города, в котором отметил успехи уральской столицы, в частности, в специальной военной операции. Текст телеграммы на торжественном собрании по случаю юбилея в ККТ «Космос» зачитал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. «Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых — видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции», — говорится в поздравлении президента. Также он вспомнил екатеринбуржцев, которые внесли вклад в победу во Второй мировой войне. И тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции. Напоследок глава государства пожелал успехов, благополучия, реализации намеченных планов. В Екатеринбурге проходят праздничные мероприятия к 300-летию. URA.RU составило афишу мероприятий на 18 и 19 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...