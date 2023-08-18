Путин прислал екатеринбуржцам письмо к 300-летию города

Владимир Путин поздравил горожан с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Президент России Владимир Путин прислал поздравление жителям Екатеринбурга с 300-летием города, в котором отметил успехи уральской столицы, в частности, в специальной военной операции. Текст телеграммы на торжественном собрании по случаю юбилея в ККТ «Космос» зачитал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU.

«Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых — видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции», — говорится в поздравлении президента.

Также он вспомнил екатеринбуржцев, которые внесли вклад в победу во Второй мировой войне. И тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции. Напоследок глава государства пожелал успехов, благополучия, реализации намеченных планов.

В Екатеринбурге проходят праздничные мероприятия к 300-летию. URA.RU составило афишу мероприятий на 18 и 19 августа.