Военный эксперт Евсеев: Украину ждут пять серьезных проблем после получения F-16

Военный эксперт Евсеев: украинские аэродромы не готовы к использованию F-16
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, самолет, nato, stock, ф-16
ВСУ плохо подготовлены для пилотирования F-16, заявил Владимир Евсеев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Получение Украиной бывших в употреблении истребителей F-16 может вызвать серьезные трудности для нее. Это связано с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. Об этом рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Сейчас ВСУ вынуждены постоянно перебазировать собственные самолеты Су-24М. Понятно, что в случае получения F-16, их тоже придется постоянно перебазировать. При этом самолеты передаются Украине уже бывшие в употреблении, то есть с ограниченным ресурсом», — заявил Владимир Евсеев в беседе с радио Sputnik.

Вторым пунктом проблем Украины с самолетами F-16 военный эксперт указал: высокую вероятность аварий при постоянном перебазировании, учитывая низкий уровень подготовки пилотов. Третьей, и основной проблемой он назвал неготовность украинских аэродромов принимать западную авиационную технику. Четвертая и пятая трудность: это защиты самолетов на аэродромах, и подготовка технического персонала для обслуживания.

По словам военного эксперта, Россия будет делать то, что она может: уничтожать эти самолеты максимально. «А то, что Россия может наносить удары по украинским аэродромам, мы наблюдаем на регулярной основе», — заключил Евсеев.

Ранее URA.RU сообщало, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами после завершения обучения украинских пилотов.

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Получение Украиной бывших в употреблении истребителей F-16 может вызвать серьезные трудности для нее. Это связано с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. Об этом рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Сейчас ВСУ вынуждены постоянно перебазировать собственные самолеты Су-24М. Понятно, что в случае получения F-16, их тоже придется постоянно перебазировать. При этом самолеты передаются Украине уже бывшие в употреблении, то есть с ограниченным ресурсом», — заявил Владимир Евсеев в беседе с радио Sputnik. Вторым пунктом проблем Украины с самолетами F-16 военный эксперт указал: высокую вероятность аварий при постоянном перебазировании, учитывая низкий уровень подготовки пилотов. Третьей, и основной проблемой он назвал неготовность украинских аэродромов принимать западную авиационную технику. Четвертая и пятая трудность: это защиты самолетов на аэродромах, и подготовка технического персонала для обслуживания. По словам военного эксперта, Россия будет делать то, что она может: уничтожать эти самолеты максимально. «А то, что Россия может наносить удары по украинским аэродромам, мы наблюдаем на регулярной основе», — заключил Евсеев. Ранее URA.RU сообщало, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами после завершения обучения украинских пилотов.
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