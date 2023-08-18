Военный эксперт Евсеев: Украину ждут пять серьезных проблем после получения F-16

Военный эксперт Евсеев: украинские аэродромы не готовы к использованию F-16

18 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

ВСУ плохо подготовлены для пилотирования F-16, заявил Владимир Евсеев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получение Украиной бывших в употреблении истребителей F-16 может вызвать серьезные трудности для нее. Это связано с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. Об этом рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Сейчас ВСУ вынуждены постоянно перебазировать собственные самолеты Су-24М. Понятно, что в случае получения F-16, их тоже придется постоянно перебазировать. При этом самолеты передаются Украине уже бывшие в употреблении, то есть с ограниченным ресурсом», — заявил Владимир Евсеев в беседе с радио Sputnik. Вторым пунктом проблем Украины с самолетами F-16 военный эксперт указал: высокую вероятность аварий при постоянном перебазировании, учитывая низкий уровень подготовки пилотов. Третьей, и основной проблемой он назвал неготовность украинских аэродромов принимать западную авиационную технику. Четвертая и пятая трудность: это защиты самолетов на аэродромах, и подготовка технического персонала для обслуживания. По словам военного эксперта, Россия будет делать то, что она может: уничтожать эти самолеты максимально. «А то, что Россия может наносить удары по украинским аэродромам, мы наблюдаем на регулярной основе», — заключил Евсеев. Ранее URA.RU сообщало, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами после завершения обучения украинских пилотов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получение Украиной бывших в употреблении истребителей F-16 может вызвать серьезные трудности для нее. Это связано с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. Об этом рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Сейчас ВСУ вынуждены постоянно перебазировать собственные самолеты Су-24М. Понятно, что в случае получения F-16, их тоже придется постоянно перебазировать. При этом самолеты передаются Украине уже бывшие в употреблении, то есть с ограниченным ресурсом», — заявил Владимир Евсеев в беседе с радио Sputnik. Вторым пунктом проблем Украины с самолетами F-16 военный эксперт указал: высокую вероятность аварий при постоянном перебазировании, учитывая низкий уровень подготовки пилотов. Третьей, и основной проблемой он назвал неготовность украинских аэродромов принимать западную авиационную технику. Четвертая и пятая трудность: это защиты самолетов на аэродромах, и подготовка технического персонала для обслуживания. По словам военного эксперта, Россия будет делать то, что она может: уничтожать эти самолеты максимально. «А то, что Россия может наносить удары по украинским аэродромам, мы наблюдаем на регулярной основе», — заключил Евсеев. Ранее URA.RU сообщало, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами после завершения обучения украинских пилотов.