Экс-министр безопасности ДНР назвал ключевую дату для атак ВСУ

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: ВСУ готовят массированную атаку дронами 24 августа

19 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Спецслужбы РФ готовятся к атакам ВСУ 24 августа, отметил Андрей Пинчук Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В День независимости Украины, 24 августа, ВСУ могут попытаться массированно атаковать беспилотниками Россию и совершить ряд побед на фронте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Мы все люди с постсоветским менталитетом, поэтому этой болезнью страдают все [символическая победа в исторический день]. Попытки, конечно, будут [24 августа]. Есть заявка информационная. Сейчас много разговоров идет о возможности массированного удара беспилотниками по РФ. Даже атака прошлой ночью, которая на „Экспоцентр“ в Москве пришлась, ее некоторые называют попыткой вскрыть нашу систему ПВО именно в преддверии этой даты. Наши спецслужбы к атакам готовятся. Сейчас предпринимаются меры по усилению безопасности как раз в этой сфере. Но они же от нас то же самое ждут. Это ровно зеркальная история. Они то же самое говорят про нас, что русские, сорвут нам праздник, будут бить по нам. Они готовятся к активным ракетным ударам», — объяснил Андрей Пинчук. Экс-министр госбезопасности ДНР подчеркнул, что усиление на линии фронта 24 августа маловероятно, но ВСУ нужны победы на пяти направлениях: Работино (Запорожская область), Пятихатки (Днепропетровская область), Урожайное, Бахмут (Артемовск, ДНР), купянское направление (Харьковская область). «На линии фронта маловероятно, потому что эту работу тяжело под символические процессы подвести. Но сейчас пять основных направлений обострения — это Работино, Пятихатки, Урожайное, купянское и Бахмут. Купянск — мы наступаем там, они сейчас 95 бригадой перекрыли. Бахмут — это скорее оттягивание сил. Основная цель — Урожайное, потому что открывает дорогу на Мелитополь. В Работино и Пятихатки идут сейчас интенсивные бои. Работино — достаточно важная точка для ВСУ, потому что это узкое горлышко захода, перерезания трассы и движения на стратегические населенные пункты, и самое главное — на плацдарм прямого ракетного удара по Крыму», — добавил Пинчук. При этом собеседник агентства отметил, что усилить натиск ВСУ на пяти основных направлениях пока не могут, так как вводят свои подразделения по кругу. «Как-то усилить и увеличить натиск в преддверии конкретной даты довольно сложно, потому что ВСУ там сейчас пользуются тактикой карусели. Они по кругу вводят подразделения, которые держали в резерве, — 9,10 корпус, группировка „Марун“. Они на максимуме сейчас работают», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В День независимости Украины, 24 августа, ВСУ могут попытаться массированно атаковать беспилотниками Россию и совершить ряд побед на фронте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Мы все люди с постсоветским менталитетом, поэтому этой болезнью страдают все [символическая победа в исторический день]. Попытки, конечно, будут [24 августа]. Есть заявка информационная. Сейчас много разговоров идет о возможности массированного удара беспилотниками по РФ. Даже атака прошлой ночью, которая на „Экспоцентр“ в Москве пришлась, ее некоторые называют попыткой вскрыть нашу систему ПВО именно в преддверии этой даты. Наши спецслужбы к атакам готовятся. Сейчас предпринимаются меры по усилению безопасности как раз в этой сфере. Но они же от нас то же самое ждут. Это ровно зеркальная история. Они то же самое говорят про нас, что русские, сорвут нам праздник, будут бить по нам. Они готовятся к активным ракетным ударам», — объяснил Андрей Пинчук. Экс-министр госбезопасности ДНР подчеркнул, что усиление на линии фронта 24 августа маловероятно, но ВСУ нужны победы на пяти направлениях: Работино (Запорожская область), Пятихатки (Днепропетровская область), Урожайное, Бахмут (Артемовск, ДНР), купянское направление (Харьковская область). «На линии фронта маловероятно, потому что эту работу тяжело под символические процессы подвести. Но сейчас пять основных направлений обострения — это Работино, Пятихатки, Урожайное, купянское и Бахмут. Купянск — мы наступаем там, они сейчас 95 бригадой перекрыли. Бахмут — это скорее оттягивание сил. Основная цель — Урожайное, потому что открывает дорогу на Мелитополь. В Работино и Пятихатки идут сейчас интенсивные бои. Работино — достаточно важная точка для ВСУ, потому что это узкое горлышко захода, перерезания трассы и движения на стратегические населенные пункты, и самое главное — на плацдарм прямого ракетного удара по Крыму», — добавил Пинчук. При этом собеседник агентства отметил, что усилить натиск ВСУ на пяти основных направлениях пока не могут, так как вводят свои подразделения по кругу. «Как-то усилить и увеличить натиск в преддверии конкретной даты довольно сложно, потому что ВСУ там сейчас пользуются тактикой карусели. Они по кругу вводят подразделения, которые держали в резерве, — 9,10 корпус, группировка „Марун“. Они на максимуме сейчас работают», — подытожил он.