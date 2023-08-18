В Екатеринбурге открыли новый светомузыкальный фонтан с огнем. Видео

18 августа 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Фонтан стал еще одним подарком городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга стал светомузыкальный фонтан в Историческом сквере. Именно его сегодня горожанам презентовал «Сбер», который позволил взглянуть на излюбленное место екатеринбуржцев под другим углом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы уверены, что фонтан станет еще одной коллекцией в жемчужине города. В каждой его капле воды как в драгоценной шкатулке с самоцветами отразятся все богатства уральской земли и любовь к нашему городу. Только представьте — 110 метров водных струй, самая высокая из которых поднимется на 25 метров над землей. Сопровождение всему этому будет свет, музыка и огонь», — презентовали новую достопримечательность организаторы показа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов. Вчера в Историческом сквере состоялась генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. Мимо проходящие люди стали невольными зрителями предстоящего шоу.

Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга стал светомузыкальный фонтан в Историческом сквере. Именно его сегодня горожанам презентовал «Сбер», который позволил взглянуть на излюбленное место екатеринбуржцев под другим углом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы уверены, что фонтан станет еще одной коллекцией в жемчужине города. В каждой его капле воды как в драгоценной шкатулке с самоцветами отразятся все богатства уральской земли и любовь к нашему городу. Только представьте — 110 метров водных струй, самая высокая из которых поднимется на 25 метров над землей. Сопровождение всему этому будет свет, музыка и огонь», — презентовали новую достопримечательность организаторы показа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов. Вчера в Историческом сквере состоялась генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. Мимо проходящие люди стали невольными зрителями предстоящего шоу.