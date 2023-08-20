Как повлияет повышение ключевой ставки ЦБ на Свердловскую область

Глава УПН Козлова: из-за повышения ключевой ставки ЦБ пострадает «вторичка»

21 августа 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Эксперты из сфер экономики и недвижимости рассказали о плюсах и минусах повышенной ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На внеочередном заседании Центробанка РФ (ЦБ) было принято решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Еще месяц назад совет директоров Банка России поднял ставку с 7,5% до 8,5%. Эксперты в области экономики и недвижимости рассказали URA.RU, как рост ставки рефинансирования повлияет на Свердловскую область и Россию в целом. «Из-за повышения ключевой ставки ЦБ пострадает больше вторичный рынок жилья, потому что поднимутся ставки по ипотеке. Рынок новостроек пострадает в связи с тем, что он является частью цепочек, когда продается один объект и покупается другой. Мы пока не знаем, что будет с новыми проектами и по какой ставке будет проектное финансирование для застройщиков, какие они будут предлагать условия. Здесь все будет зависеть на сколько долго ЦБ сохранит такую ключевую ставку», — считает глава «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова. При этом кратковременное повышение ключевой ставки может не отразиться на стоимости аренды квартир, говорят эксперты. «Если брать в пример объект, который давно сдается, то на него в первую очередь будет влиять рынок аналогичных объектов, а не то, какая ключевая ставка», — отметила глава УПН. С таким же мнением выступил представитель агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских. Он уверен, что повышение учетной ставки первым делом ударит по вторичному рынку жилья, а затем по новостройкам. «Не стоит забывать, что порядка трети „вторички“ продается с целью покупки новостройки. Естественно, когда рынок вторичного жилья встает и квартиры не продаются, тогда не стоит рассчитывать и на приобретение нового жилья», — рассказал собеседник агентства. Он напомнил, как повышение ключевой ставки 28 февраля 2022 года до 20% выровняло экономические процессы, после чего показатель начал снижаться. Благодаря этому застройщики получили большую волну отложенного спроса. «Ближе к середине сентября 2023 года будет понятнее, какой курс Центробанк выберет дальше», — поделился своим мнением Иван Камельских. Экономист Константин Селянин считает, что продолжение роста ключевой ставки не исключено. «Центральный Банк дошел до острой меры, задающей все ставки в экономике, которая не показала должного результата», — добавил он. «Стройка станет дороже, это будет веским поводом поднять цены на жилье. Несмотря на это, я очень сомневаюсь, что строителям удастся заложить повышенную сумму в стройку. Стоимость недвижимости каждый год растет кратными числами, а зарплаты людей стоят, поэтому есть вероятность, что застройщикам придется понижать цены, дабы объекты не простаивали», — высказался Селянин. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил тенденцию из 2022 года, когда ЦБ повышал ключевую ставку до 20%. «Люди, у которых есть одобренная ипотека, пытаются быстро покупать объекты, пока действует их решение по кредиту. Тем самым сейчас увеличился спрос на квартиры вторичного и первичного рынков, а также загородную недвижимость», — считает эксперт. Именно повышенный спрос может повлиять на рост стоимости квадратного метра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На внеочередном заседании Центробанка РФ (ЦБ) было принято решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Еще месяц назад совет директоров Банка России поднял ставку с 7,5% до 8,5%. Эксперты в области экономики и недвижимости рассказали URA.RU, как рост ставки рефинансирования повлияет на Свердловскую область и Россию в целом. «Из-за повышения ключевой ставки ЦБ пострадает больше вторичный рынок жилья, потому что поднимутся ставки по ипотеке. Рынок новостроек пострадает в связи с тем, что он является частью цепочек, когда продается один объект и покупается другой. Мы пока не знаем, что будет с новыми проектами и по какой ставке будет проектное финансирование для застройщиков, какие они будут предлагать условия. Здесь все будет зависеть на сколько долго ЦБ сохранит такую ключевую ставку», — считает глава «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова. При этом кратковременное повышение ключевой ставки может не отразиться на стоимости аренды квартир, говорят эксперты. «Если брать в пример объект, который давно сдается, то на него в первую очередь будет влиять рынок аналогичных объектов, а не то, какая ключевая ставка», — отметила глава УПН. С таким же мнением выступил представитель агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских. Он уверен, что повышение учетной ставки первым делом ударит по вторичному рынку жилья, а затем по новостройкам. «Не стоит забывать, что порядка трети „вторички“ продается с целью покупки новостройки. Естественно, когда рынок вторичного жилья встает и квартиры не продаются, тогда не стоит рассчитывать и на приобретение нового жилья», — рассказал собеседник агентства. Он напомнил, как повышение ключевой ставки 28 февраля 2022 года до 20% выровняло экономические процессы, после чего показатель начал снижаться. Благодаря этому застройщики получили большую волну отложенного спроса. «Ближе к середине сентября 2023 года будет понятнее, какой курс Центробанк выберет дальше», — поделился своим мнением Иван Камельских. «Стройка станет дороже, это будет веским поводом поднять цены на жилье. Несмотря на это, я очень сомневаюсь, что строителям удастся заложить повышенную сумму в стройку. Стоимость недвижимости каждый год растет кратными числами, а зарплаты людей стоят, поэтому есть вероятность, что застройщикам придется понижать цены, дабы объекты не простаивали», — высказался Селянин. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил тенденцию из 2022 года, когда ЦБ повышал ключевую ставку до 20%. «Люди, у которых есть одобренная ипотека, пытаются быстро покупать объекты, пока действует их решение по кредиту. Тем самым сейчас увеличился спрос на квартиры вторичного и первичного рынков, а также загородную недвижимость», — считает эксперт. Именно повышенный спрос может повлиять на рост стоимости квадратного метра.