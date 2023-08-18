Депутат Госдумы Ефимов анонсировал выпуск новых российских самолетов

19 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия принимает участие в производстве Boing, сказал Виталий Ефимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России запускают целую линейку гражданских самолетов собственного производства, которая заменит Boeing и Airbus. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов. «У нас при Советском Союзе свое производство было. Ту-154 выпускали чуть ли не по 200 самолетов в год. А потом мы захотели свободы и жить, как за рубежом. Нам стали поставлять самолеты. Заводы закрылись. Сейчас промышленность развивается. Будет новая линейка самолетов. Уже есть план на замену [Boeing и Airbus]. Авиакомпании уже заключают договоры», — сказал Виталий Ефимов. Линейка самолетов будет довольно обширная, начиная от маленьких до больших, отметил депутат. «Выпускается новый гражданский самолет М-21. Он, скорее всего, будет уже в 2024 году. Был такой уникальный самолет АН-2. В качестве современной замены будут производить „Байкал“. Будет пятиместный, 15-местный. Вся линейка уже делается», — подчеркнул собеседник агентства. При этом есть ряд проблем, которые мешают быстрее запустить производство в полноценном режиме, добавил парламентарий. «М-21 должен был выйти раньше. Задерживаемся, поскольку санкции закрыли нам поставки композитных материалов, крыльев, двигателей. Мы сделали свои и не хуже. Все материалы произвести невозможно. Тот же Boeing производится в нескольких странах, в том числе с помощью России. У них нет металлов, которые мы поставляем. Сейчас все работают на одно дело, начиная от авиакомпаний и заканчивая президентом. Проблемы есть, но это временно», — заключил Ефимов. Большую часть парка российских самолетов на данный момент занимают Boeing и Airbus, но из-за санкций данным производителям запрещено иметь дело с Россией. Тем не менее эти воздушные судна продолжают использовать, испытывая проблемы с запчастями и ремонтом. Как отечественная отрасль выживает в условиях санкций и чем планируют заменить иностранные самолеты в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России запускают целую линейку гражданских самолетов собственного производства, которая заменит Boeing и Airbus. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов. «У нас при Советском Союзе свое производство было. Ту-154 выпускали чуть ли не по 200 самолетов в год. А потом мы захотели свободы и жить, как за рубежом. Нам стали поставлять самолеты. Заводы закрылись. Сейчас промышленность развивается. Будет новая линейка самолетов. Уже есть план на замену [Boeing и Airbus]. Авиакомпании уже заключают договоры», — сказал Виталий Ефимов. Линейка самолетов будет довольно обширная, начиная от маленьких до больших, отметил депутат. «Выпускается новый гражданский самолет М-21. Он, скорее всего, будет уже в 2024 году. Был такой уникальный самолет АН-2. В качестве современной замены будут производить „Байкал“. Будет пятиместный, 15-местный. Вся линейка уже делается», — подчеркнул собеседник агентства. При этом есть ряд проблем, которые мешают быстрее запустить производство в полноценном режиме, добавил парламентарий. «М-21 должен был выйти раньше. Задерживаемся, поскольку санкции закрыли нам поставки композитных материалов, крыльев, двигателей. Мы сделали свои и не хуже. Все материалы произвести невозможно. Тот же Boeing производится в нескольких странах, в том числе с помощью России. У них нет металлов, которые мы поставляем. Сейчас все работают на одно дело, начиная от авиакомпаний и заканчивая президентом. Проблемы есть, но это временно», — заключил Ефимов. Большую часть парка российских самолетов на данный момент занимают Boeing и Airbus, но из-за санкций данным производителям запрещено иметь дело с Россией. Тем не менее эти воздушные судна продолжают использовать, испытывая проблемы с запчастями и ремонтом. Как отечественная отрасль выживает в условиях санкций и чем планируют заменить иностранные самолеты в материале URA.RU.