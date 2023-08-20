Свердловский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему отказался переходить в другие частные компании

Свердловский боец остался в ЧВК «Вагнер» из-за качества военной подготовки

21 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Александр предпочел остаться в ЧВК «Вагнер» из-за высокого уровня военной подготовки бойцов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ЧВК «Вагнер» из Екатеринбурга Александр, который участвовал в СВО, не стал переходить в другие частные подразделения, несмотря на наличие предложений. По его словам, одной из главных причин, по которым он остался в ЧВК «Вагнер», является высокий уровень военной подготовки. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Сейчас он приехал к семье в кратковременный отпуск, после которого вернется в строй. «Мне предлагали переподписать контракт с другими частными военными компаниями, но каждый раз я отказывался. Казалось бы, финансовые условия даже лучше, но в военном деле не все решают деньги. Главное — это военная подготовка и квалификация инструкторов. Как ни крути, а в ЧВК „Вагнер“ очень хорошая военная подготовка бойцов. Поэтому после отпуска я снова вернусь к своим боевым товарищам», — поделился с корреспондентом URA.RU Александр. Ранее URA.RU писало о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» в случае ранения в зоне СВО получают всю необходимую медпомощь за счет компании. Сначала солдат лечат на территории ЛНР и ДНР, после этого — на территории России. Их перевозят в специальные медико-реабилитационные центры ЧВК «Вагнер». Бойцы находятся в этих медцентрах до полного выздоровления.

Боец ЧВК «Вагнер» из Екатеринбурга Александр, который участвовал в СВО, не стал переходить в другие частные подразделения, несмотря на наличие предложений. По его словам, одной из главных причин, по которым он остался в ЧВК «Вагнер», является высокий уровень военной подготовки. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Сейчас он приехал к семье в кратковременный отпуск, после которого вернется в строй. «Мне предлагали переподписать контракт с другими частными военными компаниями, но каждый раз я отказывался. Казалось бы, финансовые условия даже лучше, но в военном деле не все решают деньги. Главное — это военная подготовка и квалификация инструкторов. Как ни крути, а в ЧВК „Вагнер“ очень хорошая военная подготовка бойцов. Поэтому после отпуска я снова вернусь к своим боевым товарищам», — поделился с корреспондентом URA.RU Александр. Ранее URA.RU писало о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» в случае ранения в зоне СВО получают всю необходимую медпомощь за счет компании. Сначала солдат лечат на территории ЛНР и ДНР, после этого — на территории России. Их перевозят в специальные медико-реабилитационные центры ЧВК «Вагнер». Бойцы находятся в этих медцентрах до полного выздоровления.