Пригожин раскрыл, за чей счет лечатся раненые в зоне СВО бойцы ЧВК «Вагнер»

Пригожин: раненые в зоне СВО бойцы получают всю необходимую медпомощь за счет ЧВК «Вагнер»

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы получают всю необходимую медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы ЧВК «Вагнер» в случае ранения в зоне СВО получают всю необходимую медпомощь за счет компании. Такой информацией поделился основатель военной компании Евгений Пригожин, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о раненых участниках СВО из ЧВК, которые обращаются за медицинской помощью в президентский Фонд «Защитники Отечества».

«В контракт бойцов ЧВК „Вагнер“ входят абсолютно все необходимые медицинские манипуляции, операции и протезирование, которые потребуются бойцу в случае ранения или увечий. Сначала мы их лечим на территории ЛНД и ДНР, после этого — на территории России. Мы перевозим их в специальные медико-реабилитационные центры ЧВК „Вагнер“. Они находятся в уровне гостиницы 4+ звезды с операционными, бассейнами и всеми необходимыми вещами. Они находятся в этих реабилитационных центрах до тех пор, пока полностью не выздоровеют. Либо не захотят сами убыть себе домой. От первой помощи до протезирования ЧВК „Вагнер“ делает все самостоятельно», — ответил Пригожин на вопрос журналиста URA.RU. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале «Кепка Пригожина».

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента страны Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» обращаются в Фонд «Защитники Отечества». Бойцы просят оказать медицинскую помощь после полученных ранений в зоне СВО.