Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал предпринимателей вкладываться в благоустройство региона. Об этом он заявил на встрече с жителями Нового Уренгоя.
«Где вы поучаствовали, чтоб город стал краше? Посадите вокруг своего офиса несколько деревьев. Мы сделаем, но важно, чтоб активно в этом участвовали и сами жители (предприниматели). Должен быть комплексный подход», — заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос бизнесмена, который пожаловался на недостаточное благоустройство в городе. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
При этом Артюхов привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают предпринимателей благоустраивать территории вокруг офисов за свой счет. «Мы так не работаем», — добавил глава региона.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов пригрозил уволить звуковиков. На встрече техники не смогли обеспечить устойчивую работу аппаратуры.
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