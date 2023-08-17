Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство ЯНАО

18 августа 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов призвал бизнесменов благоустраивать территории возле офисов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал предпринимателей вкладываться в благоустройство региона. Об этом он заявил на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Где вы поучаствовали, чтоб город стал краше? Посадите вокруг своего офиса несколько деревьев. Мы сделаем, но важно, чтоб активно в этом участвовали и сами жители (предприниматели). Должен быть комплексный подход», — заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос бизнесмена, который пожаловался на недостаточное благоустройство в городе. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». При этом Артюхов привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают предпринимателей благоустраивать территории вокруг офисов за свой счет. «Мы так не работаем», — добавил глава региона. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов пригрозил уволить звуковиков. На встрече техники не смогли обеспечить устойчивую работу аппаратуры.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал предпринимателей вкладываться в благоустройство региона. Об этом он заявил на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Где вы поучаствовали, чтоб город стал краше? Посадите вокруг своего офиса несколько деревьев. Мы сделаем, но важно, чтоб активно в этом участвовали и сами жители (предприниматели). Должен быть комплексный подход», — заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос бизнесмена, который пожаловался на недостаточное благоустройство в городе. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». При этом Артюхов привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают предпринимателей благоустраивать территории вокруг офисов за свой счет. «Мы так не работаем», — добавил глава региона. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов пригрозил уволить звуковиков. На встрече техники не смогли обеспечить устойчивую работу аппаратуры.