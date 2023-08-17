17 августа 2023

Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов призвал бизнесменов благоустраивать территории возле офисов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал предпринимателей вкладываться в благоустройство региона. Об этом он заявил на встрече с жителями Нового Уренгоя.

«Где вы поучаствовали, чтоб город стал краше? Посадите вокруг своего офиса несколько деревьев. Мы сделаем, но важно, чтоб активно в этом участвовали и сами жители (предприниматели). Должен быть комплексный подход», — заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос бизнесмена, который пожаловался на недостаточное благоустройство в городе. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

При этом Артюхов привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают предпринимателей благоустраивать территории вокруг офисов за свой счет. «Мы так не работаем», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов пригрозил уволить звуковиков. На встрече техники не смогли обеспечить устойчивую работу аппаратуры.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал предпринимателей вкладываться в благоустройство региона. Об этом он заявил на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Где вы поучаствовали, чтоб город стал краше? Посадите вокруг своего офиса несколько деревьев. Мы сделаем, но важно, чтоб активно в этом участвовали и сами жители (предприниматели). Должен быть комплексный подход», — заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос бизнесмена, который пожаловался на недостаточное благоустройство в городе. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». При этом Артюхов привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают предпринимателей благоустраивать территории вокруг офисов за свой счет. «Мы так не работаем», — добавил глава региона. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов пригрозил уволить звуковиков. На встрече техники не смогли обеспечить устойчивую работу аппаратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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