17 августа 2023

Артюхов пригрозил звуковикам увольнением за обеспечение встречи в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, звукорежиссер, микшерский пульт
В Новом Уренгое звуковики не смогли обеспечить должный уровень качества работы Фото:

В Новом Уренгое на встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с горожанами фонил микрофон, звук был тихим. Артюхов пригрозил звуковикам увольнением.

«Звуковик сегодня без работы останется», — пригрозил Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего качество звука улучшилось.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор обсудил с мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым вопрос открытия бесплатной парковки в аэропорту. Мэр обещал решить вопрос к концу сентября.

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В Новом Уренгое на встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с горожанами фонил микрофон, звук был тихим. Артюхов пригрозил звуковикам увольнением. «Звуковик сегодня без работы останется», — пригрозил Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего качество звука улучшилось. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор обсудил с мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым вопрос открытия бесплатной парковки в аэропорту. Мэр обещал решить вопрос к концу сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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