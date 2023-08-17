Артюхов пригрозил звуковикам увольнением за обеспечение встречи в Новом Уренгое

В Новом Уренгое звуковики не смогли обеспечить должный уровень качества работы
В Новом Уренгое на встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с горожанами фонил микрофон, звук был тихим. Артюхов пригрозил звуковикам увольнением.
«Звуковик сегодня без работы останется», — пригрозил Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего качество звука улучшилось.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор обсудил с мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым вопрос открытия бесплатной парковки в аэропорту. Мэр обещал решить вопрос к концу сентября.
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