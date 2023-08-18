На тюменской базе отдыха дети отравились хлором в бассейне

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, црб, станция скорой помощи, скорая помощь
Детей увезли на каретах скорой помощи Фото:

В Тюмени на базе отдыха «Источник тюменский» у нескольких детей отрылась рвота и начался кашель после купания в бассейне. Очевидцы сообщают, что это произошло из-за большого выброса хлора.

«Увидел, что мальчик и девочка лежат, явно не в себе. Им было плохо. Рядом стояла скорая помощь. Спросил, что случилось. Сказали, что в детском бассейне случился выброс хлора и несколько детей успели отравиться, — передают слова очевидца издание «72.ру». Другой очевидец сообщил, что детей было около 30. У всех был кашель и рвота.

«Скорые приезжали, не одна. Четыре скорых было. Сколько человек увезли, не знаем», — рассказала сотрудница базы отдыха. Она пояснила, что днем 18 августа в поселке Яр отключали электричество. Хлор мог скопиться в лейках и это привело к большому выбросу.

Корреспондент URA.RU направил запросы в администрации базы отдыха «Источник тюменский», в департамент здравоохранения Тюменской области и в пресс-службу регионального управления МВД. На момент публикации ответы не поступили.

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В Тюмени на базе отдыха «Источник тюменский» у нескольких детей отрылась рвота и начался кашель после купания в бассейне. Очевидцы сообщают, что это произошло из-за большого выброса хлора. «Увидел, что мальчик и девочка лежат, явно не в себе. Им было плохо. Рядом стояла скорая помощь. Спросил, что случилось. Сказали, что в детском бассейне случился выброс хлора и несколько детей успели отравиться, — передают слова очевидца издание «72.ру». Другой очевидец сообщил, что детей было около 30. У всех был кашель и рвота. «Скорые приезжали, не одна. Четыре скорых было. Сколько человек увезли, не знаем», — рассказала сотрудница базы отдыха. Она пояснила, что днем 18 августа в поселке Яр отключали электричество. Хлор мог скопиться в лейках и это привело к большому выбросу. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрации базы отдыха «Источник тюменский», в департамент здравоохранения Тюменской области и в пресс-службу регионального управления МВД. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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