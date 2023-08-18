Курганский губернатор анонсировал ремонт еще двух мостов

Шумков рассказал в интервью о планах по ремонту двух мостов в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Заканчиваем ремонт улицы Бурова-Петрова в Кургане. До конца сезона строители соединят ее с улицей Куйбышева с обновленным мостом через Тобол для того, чтобы в 2024 году провести ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова», — уточнил Шумков.

Шумков подчеркнул, что ему как горожанину тоже не нравится, когда перекапывают дороги и мосты. Однако, добавил губернатор, кто-то должен принимать решения, чтобы обновлялась городская инфраструктура.

Ранее автомобилисты в Кургане с опаской проезжали по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Машины с низким дорожным просветом зацеплялись за неровности на мосту. Мэрия Кургана объяснила неудобства проезда тем, что ремонт еще не завершен — асфальт был уложен только в один слой.