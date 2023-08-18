Курганский губернатор анонсировал ремонт еще двух мостов

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Шумков рассказал в интервью о планах по ремонту двух мостов в Кургане Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Заканчиваем ремонт улицы Бурова-Петрова в Кургане. До конца сезона строители соединят ее с улицей Куйбышева с обновленным мостом через Тобол для того, чтобы в 2024 году провести ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова», — уточнил Шумков.

Шумков подчеркнул, что ему как горожанину тоже не нравится, когда перекапывают дороги и мосты. Однако, добавил губернатор, кто-то должен принимать решения, чтобы обновлялась городская инфраструктура.

Ранее автомобилисты в Кургане с опаской проезжали по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Машины с низким дорожным просветом зацеплялись за неровности на мосту. Мэрия Кургана объяснила неудобства проезда тем, что ремонт еще не завершен — асфальт был уложен только в один слой.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Заканчиваем ремонт улицы Бурова-Петрова в Кургане. До конца сезона строители соединят ее с улицей Куйбышева с обновленным мостом через Тобол для того, чтобы в 2024 году провести ремонт еще двух мостов на улице Бурова-Петрова», — уточнил Шумков. Шумков подчеркнул, что ему как горожанину тоже не нравится, когда перекапывают дороги и мосты. Однако, добавил губернатор, кто-то должен принимать решения, чтобы обновлялась городская инфраструктура. Ранее автомобилисты в Кургане с опаской проезжали по открытому недавно мосту на Бурова-Петрова. Машины с низким дорожным просветом зацеплялись за неровности на мосту. Мэрия Кургана объяснила неудобства проезда тем, что ремонт еще не завершен — асфальт был уложен только в один слой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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