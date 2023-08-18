Курганец избил сожительницу кочергой за измену

Курганец бил сожительницу кочергой, чтобы проучить ее за измену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Сафакулевского округа Курганской области избил сожительницу кочергой, когда узнал про ее измену. Об этом говорится в документе окружного суда.

«Когда подсудимый подрабатывал у жителей села Карасево, ему стало известно об измене сожительницы. Он напился, пришел домой и сказал сожительнице, распивавшей спиртное с его матерью, чтобы она собрала вещи и уехала. Сожительница не послушалась и подсудимый избил ее кочергой», — указано в материалах на сайте Сафакулевского окружного суда.

На суде мужчина рассказал, что из тюрьмы освободился 4 декабря 2022 года, а уже 12 декабря 2022 года был на подработке, где знакомые сообщили ему об измене сожительницы. Он расстроился, купил в магазине две полтора литровые бутылки пива и вернулся домой. Дома увидел свою мать, выпивавшую вместе с сожительницей. По словам подсудимого, он сказал сожительнице, чтобы она уезжала, а сам выпил пива и пошел спать. Проснувшись заметил, что сожительница не уехала. Мужчина схватил кочергу и ударил женщину по ноге и руке

Потерпевшая добралась на такси до больницы в Щучье. Через несколько дней, отмечается в судебном документе, мужчина приехал с лекарствами и продуктами в больницу к сожительнице. Когда ее выписали, забрал из больницы и привез домой, они помирились. Пара имеет совместного ребенка. По словам женщины, она надеялась, что сожитель не узнает про ее измену.

По приговору суда мужчина получил один год и девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В содеянном он раскаялся.

Ранее жителя Курганской области осудили за истязание знакомой. Мужчина в состоянии опьянения в результате ссоры избил женщину, пытался задушить, вытащил в коридор за волосы и угрожал выбросить из окна.