18 августа 2023

Лавров: Россия хочет восстановить центральную роль ООН в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
РФ хочет, чтобы ООН согласовывало интересы всех стран-членов, заявил Сергей Лавров Фото:

Россия хочет восстановить роль ООН в мире, которая заключается в согласовании интересов стран, входящих в состав организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия видит свою миссию в поддержании глобального баланса интересов и выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений. Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — передает слова Сергея Лаврова журнал «Международная жизнь».

Лавров считает, что главная задача — обеспечение мирного и поступательного развития человечества. По мнению министра, это возможно лишь на основе объединительной повестки дня.

Накануне стало известно, что Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке этой осенью, передает телеканал 360. В апреле визит Лаврова в Нью-Йорк начался с триумфа и скандала одновременно, пишет «Царьград».

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Россия хочет восстановить роль ООН в мире, которая заключается в согласовании интересов стран, входящих в состав организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия видит свою миссию в поддержании глобального баланса интересов и выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений. Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — передает слова Сергея Лаврова журнал «Международная жизнь». Лавров считает, что главная задача — обеспечение мирного и поступательного развития человечества. По мнению министра, это возможно лишь на основе объединительной повестки дня. Накануне стало известно, что Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке этой осенью, передает телеканал 360. В апреле визит Лаврова в Нью-Йорк начался с триумфа и скандала одновременно, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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