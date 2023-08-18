Лавров: Россия хочет восстановить центральную роль ООН в мире 19 августа 2023 в 02:50 Размер текста - 17 + РФ хочет, чтобы ООН согласовывало интересы всех стран-членов, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хочет восстановить роль ООН в мире, которая заключается в согласовании интересов стран, входящих в состав организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия видит свою миссию в поддержании глобального баланса интересов и выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений. Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — передает слова Сергея Лаврова журнал «Международная жизнь». Лавров считает, что главная задача — обеспечение мирного и поступательного развития человечества. По мнению министра, это возможно лишь на основе объединительной повестки дня. Накануне стало известно, что Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке этой осенью, передает телеканал 360. В апреле визит Лаврова в Нью-Йорк начался с триумфа и скандала одновременно, пишет «Царьград». Россия хочет восстановить роль ООН в мире, которая заключается в согласовании интересов стран, входящих в состав организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия видит свою миссию в поддержании глобального баланса интересов и выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений. Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — передает слова Сергея Лаврова журнал «Международная жизнь». Лавров считает, что главная задача — обеспечение мирного и поступательного развития человечества. По мнению министра, это возможно лишь на основе объединительной повестки дня. Накануне стало известно, что Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке этой осенью, передает телеканал 360. В апреле визит Лаврова в Нью-Йорк начался с триумфа и скандала одновременно, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям