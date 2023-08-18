18 августа 2023

Свердловские випы возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга. Фото

Губернатор Куйвашев и мэр Орлов возложили цветы основателям Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
На мероприятии присутствовало много VIP-персон Фото:

В Екатеринбурге состоялось торжественное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Первыми это сделали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.

На мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов, депутат городской думы Игорь Володин, экс-мэр Аркадий Чернецкий и представители религиозных конфессий — митрополит Евгений и муфтий Абдуль Ашарин. Цветы к памятнику отцам-основателям также возложили представители Макеевки.

Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия и концерты. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.

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В Екатеринбурге состоялось торжественное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Первыми это сделали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов. На мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов, депутат городской думы Игорь Володин, экс-мэр Аркадий Чернецкий и представители религиозных конфессий — митрополит Евгений и муфтий Абдуль Ашарин. Цветы к памятнику отцам-основателям также возложили представители Макеевки. Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия и концерты. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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