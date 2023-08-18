В Екатеринбурге состоялось торжественное возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Первыми это сделали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.
На мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов, депутат городской думы Игорь Володин, экс-мэр Аркадий Чернецкий и представители религиозных конфессий — митрополит Евгений и муфтий Абдуль Ашарин. Цветы к памятнику отцам-основателям также возложили представители Макеевки.
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