В Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. В Управлении МЧС по ЯНАО сообщаю, что на месте пожара обнаружен труп мужчины.
«В 14 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме, расположенном в микрорайоне Обская, улица Тюменская, дом 10. На момент прибытия наблюдалось горение чердачного помещения по всей площади. Обнаружено тело мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К моменту приезда спасателей жители эвакуировались самостоятельно. Работу пожарных усложняет порывистый ветер. Он способствует быстрому распространению огня. В настоящее время тушение пожара продолжается.
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