18 августа 2023
17 августа 2023

В ЯНАО на месте крупного пожара обнаружили труп. Видео

В Лабытнанги спасатели нашли труп при тушении жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, пожарный рукав, пожарный
Тушить пожар спасателям мешает сильный ветер Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. В Управлении МЧС по ЯНАО сообщаю, что на месте пожара обнаружен труп мужчины.

«В 14 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме, расположенном в микрорайоне Обская, улица Тюменская, дом 10. На момент прибытия наблюдалось горение чердачного помещения по всей площади. Обнаружено тело мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К моменту приезда спасателей жители эвакуировались самостоятельно. Работу пожарных усложняет порывистый ветер. Он способствует быстрому распространению огня. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. В Управлении МЧС по ЯНАО сообщаю, что на месте пожара обнаружен труп мужчины. «В 14 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме, расположенном в микрорайоне Обская, улица Тюменская, дом 10. На момент прибытия наблюдалось горение чердачного помещения по всей площади. Обнаружено тело мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства. К моменту приезда спасателей жители эвакуировались самостоятельно. Работу пожарных усложняет порывистый ветер. Он способствует быстрому распространению огня. В настоящее время тушение пожара продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...