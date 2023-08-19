Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву

19 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Украинские военные запустили беспилотник в направлении Москвы (архивное фото) Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Alan Brutus новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву и Московскую область беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что летательный аппарат был подавлен. «Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Отмечается, что беспилотник был подавлен благодаря работе средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). От падения дрона никто не пострадал, разрушений нет. Ранее этим же днем Минобороны РФ сообщало об атаке беспилотника на военный аэродром в Новгородской области. В ее результате был поврежден самолет, пострадавших нет. Как отмечал глава региона, были предприняты необходимые меры безопасности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву и Московскую область беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что летательный аппарат был подавлен. «Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотник был подавлен благодаря работе средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). От падения дрона никто не пострадал, разрушений нет. Ранее этим же днем Минобороны РФ сообщало об атаке беспилотника на военный аэродром в Новгородской области. В ее результате был поврежден самолет, пострадавших нет. Как отмечал глава региона, были предприняты необходимые меры безопасности.