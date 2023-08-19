Новгородский губернатор описал последствия атаки ВСУ на военный аэродром

Беспилотник ВСУ атаковал аэродром Сольцы в Новгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром Сольцы в Новгородской области нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.
«Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», —
Об атаке ВСУ ранее докладывало Минобороны РФ. В результате нее был поврежден один самолет. Как сообщали в ведомстве, беспилотник противника был сбит при помощи стрелкового оружия.
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