Новгородский губернатор описал последствия атаки ВСУ на военный аэродром

Губернатор Никитин: пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром нет

19 августа 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ атаковал аэродром Сольцы в Новгородской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром Сольцы в Новгородской области нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин. «Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», — написал он в Telegram. Губернатор отметил, что атака была произведена на аэродром Сольцы. Никитин также выразил надежду, что действия Украины «не останутся без ответа». Об атаке ВСУ ранее докладывало Минобороны РФ. В результате нее был поврежден один самолет. Как сообщали в ведомстве, беспилотник противника был сбит при помощи стрелкового оружия.

Пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром Сольцы в Новгородской области нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин. «Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», — написал он в Telegram. Губернатор отметил, что атака была произведена на аэродром Сольцы. Никитин также выразил надежду, что действия Украины «не останутся без ответа». Об атаке ВСУ ранее докладывало Минобороны РФ. В результате нее был поврежден один самолет. Как сообщали в ведомстве, беспилотник противника был сбит при помощи стрелкового оружия.