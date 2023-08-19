Новгородский губернатор описал последствия атаки ВСУ на военный аэродром

Губернатор Никитин: пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром нет
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Беспилотник ВСУ атаковал аэродром Сольцы в Новгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром Сольцы в Новгородской области нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.

«Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», — написал он в Telegram. Губернатор отметил, что атака была произведена на аэродром Сольцы. Никитин также выразил надежду, что действия Украины «не останутся без ответа».

Об атаке ВСУ ранее докладывало Минобороны РФ. В результате нее был поврежден один самолет. Как сообщали в ведомстве, беспилотник противника был сбит при помощи стрелкового оружия.

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Пострадавших в результате атаки ВСУ на военный аэродром Сольцы в Новгородской области нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин. «Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», — написал он в Telegram. Губернатор отметил, что атака была произведена на аэродром Сольцы. Никитин также выразил надежду, что действия Украины «не останутся без ответа». Об атаке ВСУ ранее докладывало Минобороны РФ. В результате нее был поврежден один самолет. Как сообщали в ведомстве, беспилотник противника был сбит при помощи стрелкового оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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