Губернатор ЯНАО пообещал разобраться с изъятым мэрией жилым домом

19 августа 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Артюхов на завтрашнем совещании заслушает коллег по данному вопросу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) во время встречи с губернатором округа Дмитрием Артюховым попросила решить вопрос с многоквартирным домом по адресу проезд Светлый дом 2, построенный дольщиками на собственные средства, но так и не сданный в эксплуатацию. Выслушав суть проблемы, глава округа пообещал разобраться в ситуации на предстоящем совещании по итогам поездки. «Работники ООО „Пурдорстройсервис“ и НО „Аспа“ построили по заказу администрации Тарко-Сале дом на 36 квартир по адресу проезд Светлый 2, как маневренный фонд. В 2019 году дом изъят ДИИЗО администрации Пуровского района из-за окончания срока аренды земельного участка для дальнейшей продажи на аукционе. Есть решение суда по этому делу, но оно не исполняется, выплаты люди не получили», — поделилась горожанка с Артюховым. Готовность дома составляет 96 процентов. Со слов женщины, в суде также было доказано, что дом хороший и жить в нем можно, но вопрос остается не решенным уже 15 лет. Губернатор пообещал в ближайшее время решить этот вопрос. «Сейчас со сцены мы с вами вопрос не решим. Завтра состоится совещание оп итогам прошедшей поездки. Коллеги мне доложат ситуацию по вашему вопросу», — ответил Артюхов на просьбу жительницы. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую юбилейную поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) во время встречи с губернатором округа Дмитрием Артюховым попросила решить вопрос с многоквартирным домом по адресу проезд Светлый дом 2, построенный дольщиками на собственные средства, но так и не сданный в эксплуатацию. Выслушав суть проблемы, глава округа пообещал разобраться в ситуации на предстоящем совещании по итогам поездки. «Работники ООО „Пурдорстройсервис“ и НО „Аспа“ построили по заказу администрации Тарко-Сале дом на 36 квартир по адресу проезд Светлый 2, как маневренный фонд. В 2019 году дом изъят ДИИЗО администрации Пуровского района из-за окончания срока аренды земельного участка для дальнейшей продажи на аукционе. Есть решение суда по этому делу, но оно не исполняется, выплаты люди не получили», — поделилась горожанка с Артюховым. Готовность дома составляет 96 процентов. Со слов женщины, в суде также было доказано, что дом хороший и жить в нем можно, но вопрос остается не решенным уже 15 лет. Губернатор пообещал в ближайшее время решить этот вопрос. «Сейчас со сцены мы с вами вопрос не решим. Завтра состоится совещание оп итогам прошедшей поездки. Коллеги мне доложат ситуацию по вашему вопросу», — ответил Артюхов на просьбу жительницы. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую юбилейную поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.