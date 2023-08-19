19 августа 2023
18 августа 2023

Екатеринбуржцы устроили давку на концерте группы «Дискотека Авария». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург
На концерте группы «Дискотека Авария» началась давка Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Во время концерта группы «Дискотека Авария» в Историческом сквере в Екатеринбурге началась давка. Некоторым горожанам стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи. Об этом заявил корреспондент URA.RU с места событий.

«На концерте группы „Дискотека Авария“ началась давка. Мужики детей своих защищают и начинают агрессивно себя вести, толкаться. Кому-то стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи», — сообщил журналист агентства, находившийся на мероприятии.

Концерт должен был стать одним из заключительных праздничных мероприятий с юбилея Екатеринбурга. После него тысячи людей должны были отправиться к акватории городского пруда смотреть на салют.

Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.

Фото:

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Во время концерта группы «Дискотека Авария» в Историческом сквере в Екатеринбурге началась давка. Некоторым горожанам стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи. Об этом заявил корреспондент URA.RU с места событий. «На концерте группы „Дискотека Авария“ началась давка. Мужики детей своих защищают и начинают агрессивно себя вести, толкаться. Кому-то стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи», — сообщил журналист агентства, находившийся на мероприятии. Концерт должен был стать одним из заключительных праздничных мероприятий с юбилея Екатеринбурга. После него тысячи людей должны были отправиться к акватории городского пруда смотреть на салют. Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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