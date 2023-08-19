Во время концерта группы «Дискотека Авария» в Историческом сквере в Екатеринбурге началась давка. Некоторым горожанам стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи. Об этом заявил корреспондент URA.RU с места событий.
«На концерте группы „Дискотека Авария“ началась давка. Мужики детей своих защищают и начинают агрессивно себя вести, толкаться. Кому-то стало плохо, к месту происшествия приехал автомобиль скорой помощи», — сообщил журналист агентства, находившийся на мероприятии.
Концерт должен был стать одним из заключительных праздничных мероприятий с юбилея Екатеринбурга. После него тысячи людей должны были отправиться к акватории городского пруда смотреть на салют.
Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.
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