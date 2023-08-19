Спецтранспорт уже начал очищать улицы Екатеринбурга
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
В центр Екатеринбурга выехали специальные машины на уборку города от мусора после праздничных мероприятий в честь 300-летия. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«По проспекту Ленина уже едут специальные машины, мусор начинают потихоньку прибирать. Спецтранспорт едет в сопровождении автомобилей полиции», — рассказал журналист агентства.
Екатеринбург 19 августа отметил 300-летие. На праздничные мероприятия в честь Дня города вышло около 1,2 миллиона человек. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, который вы могли пропустить.
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