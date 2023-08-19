Спецтранспорт уже начал очищать улицы Екатеринбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

В центр Екатеринбурга выехали специальные машины на уборку города от мусора после праздничных мероприятий в честь 300-летия. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«По проспекту Ленина уже едут специальные машины, мусор начинают потихоньку прибирать. Спецтранспорт едет в сопровождении автомобилей полиции», — рассказал журналист агентства.

Екатеринбург 19 августа отметил 300-летие. На праздничные мероприятия в честь Дня города вышло около 1,2 миллиона человек. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, который вы могли пропустить.