19 августа 2023

В центр Екатеринбурга выехали спецмашины на уборку города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, мусоровоз
Спецтранспорт уже начал очищать улицы Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В центр Екатеринбурга выехали специальные машины на уборку города от мусора после праздничных мероприятий в честь 300-летия. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«По проспекту Ленина уже едут специальные машины, мусор начинают потихоньку прибирать. Спецтранспорт едет в сопровождении автомобилей полиции», — рассказал журналист агентства.

Екатеринбург 19 августа отметил 300-летие. На праздничные мероприятия в честь Дня города вышло около 1,2 миллиона человек. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, который вы могли пропустить.

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В центр Екатеринбурга выехали специальные машины на уборку города от мусора после праздничных мероприятий в честь 300-летия. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «По проспекту Ленина уже едут специальные машины, мусор начинают потихоньку прибирать. Спецтранспорт едет в сопровождении автомобилей полиции», — рассказал журналист агентства. Екатеринбург 19 августа отметил 300-летие. На праздничные мероприятия в честь Дня города вышло около 1,2 миллиона человек. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, который вы могли пропустить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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