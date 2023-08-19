Капсула времени до конца Дня города находилась в Историческом сквере на Плотинке Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Капсулу времени, которую недавно вскрыли в Историческом сквере на Плотинке, увезли в музей истории Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Капсулу времени увезли с Исторического сквера на Плотинке», — рассказал журналист агентства. Планировалось, что после праздничных мероприятий на День города ее доставят в музей истории Екатеринбурга.

Капсулу времени извлекли 18 августа. Она хранилась в большом цилиндре из нержавеющей стали. Следующие три месяца будут потрачены на расшифровку ее содержимого. Новую капсулу заложат 18 ноября.

Фото: URA.RU