Капсула времени до конца Дня города находилась в Историческом сквере на Плотинке
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
Капсулу времени, которую недавно вскрыли в Историческом сквере на Плотинке, увезли в музей истории Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Капсулу времени увезли с Исторического сквера на Плотинке», — рассказал журналист агентства. Планировалось, что после праздничных мероприятий на День города ее доставят в музей истории Екатеринбурга.
Капсулу времени извлекли 18 августа. Она хранилась в большом цилиндре из нержавеющей стали. Следующие три месяца будут потрачены на расшифровку ее содержимого. Новую капсулу заложат 18 ноября.
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