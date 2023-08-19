19 августа 2023

Капсулу времени увезли с Плотинки в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Извлечение капсулы времени полувековой давности. Екатеринбург, капсула времени, екатеринбург 300
Капсула времени до конца Дня города находилась в Историческом сквере на Плотинке Фото:
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Капсулу времени, которую недавно вскрыли в Историческом сквере на Плотинке, увезли в музей истории Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Капсулу времени увезли с Исторического сквера на Плотинке», — рассказал журналист агентства. Планировалось, что после праздничных мероприятий на День города ее доставят в музей истории Екатеринбурга.

Капсулу времени извлекли 18 августа. Она хранилась в большом цилиндре из нержавеющей стали. Следующие три месяца будут потрачены на расшифровку ее содержимого. Новую капсулу заложат 18 ноября.

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Капсулу времени, которую недавно вскрыли в Историческом сквере на Плотинке, увезли в музей истории Екатеринбурга. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Капсулу времени увезли с Исторического сквера на Плотинке», — рассказал журналист агентства. Планировалось, что после праздничных мероприятий на День города ее доставят в музей истории Екатеринбурга. Капсулу времени извлекли 18 августа. Она хранилась в большом цилиндре из нержавеющей стали. Следующие три месяца будут потрачены на расшифровку ее содержимого. Новую капсулу заложат 18 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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