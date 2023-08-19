19 августа 2023

В Анталье задержали рейс в Екатеринбург на 4,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Из-за задержки пассажиры прибудут в Екатеринбург только в девять часов утра 20 августа Фото:

В Анталье (Турция) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на 4,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-4206 по маршруту Анталья — Екатеринбург должен был прилететь 20 августа в 04:20, однако теперь самолет прибудет лишь в 09:00, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Анталье (Турция) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на 4,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-4206 по маршруту Анталья — Екатеринбург должен был прилететь 20 августа в 04:20, однако теперь самолет прибудет лишь в 09:00, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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