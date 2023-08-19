Из-за задержки пассажиры прибудут в Екатеринбург только в девять часов утра 20 августа
В Анталье (Турция) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на 4,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-4206 по маршруту Анталья — Екатеринбург должен был прилететь 20 августа в 04:20, однако теперь самолет прибудет лишь в 09:00, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.