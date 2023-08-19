В США объяснили намерение отдать украинские территории РФ

WSJ: Киев может вести бесконечную войну с РФ

20 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Маркус Уокер заявил, что Запад не верит в победу Киева Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские политики считают, что Украина должна отдать часть территории РФ в обмен на членство НАТО. Об этом сообщил американский обозреватель Маркус Уокер. По его словам, киевский режим может бесконечно вести войну. «Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смириться с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи», — заявил Уокер в статье для американского журнала The Wall Street Journal. По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он отметил, что страны НАТО не верят в победу Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может войти в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. По словам британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, Йенсен назвал позицию Запада в решении конфликта на Украине. В Верховной раде после заявления начальника штаба НАТО предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с РФ путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что альянс больше не надеется на победу Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские политики считают, что Украина должна отдать часть территории РФ в обмен на членство НАТО. Об этом сообщил американский обозреватель Маркус Уокер. По его словам, киевский режим может бесконечно вести войну. «Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смириться с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи», — заявил Уокер в статье для американского журнала The Wall Street Journal. По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он отметил, что страны НАТО не верят в победу Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может войти в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. По словам британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, Йенсен назвал позицию Запада в решении конфликта на Украине. В Верховной раде после заявления начальника штаба НАТО предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с РФ путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что альянс больше не надеется на победу Киева.