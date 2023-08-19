19 августа 2023

В США объяснили намерение отдать украинские территории РФ

WSJ: Киев может вести бесконечную войну с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Маркус Уокер заявил, что Запад не верит в победу Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские политики считают, что Украина должна отдать часть территории РФ в обмен на членство НАТО. Об этом сообщил американский обозреватель Маркус Уокер. По его словам, киевский режим может бесконечно вести войну.

«Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смириться с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи», — заявил Уокер в статье для американского журнала The Wall Street Journal.

По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он отметил, что страны НАТО не верят в победу Украины.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может войти в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. По словам британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, Йенсен назвал позицию Запада в решении конфликта на Украине. В Верховной раде после заявления начальника штаба НАТО предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с РФ путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что альянс больше не надеется на победу Киева.

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Американские политики считают, что Украина должна отдать часть территории РФ в обмен на членство НАТО. Об этом сообщил американский обозреватель Маркус Уокер. По его словам, киевский режим может бесконечно вести войну. «Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смириться с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи», — заявил Уокер в статье для американского журнала The Wall Street Journal. По словам автора, позиция Запада связана со стремлением сдержать конфликт на Украине. Он отметил, что страны НАТО не верят в победу Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может войти в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. По словам британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, Йенсен назвал позицию Запада в решении конфликта на Украине. В Верховной раде после заявления начальника штаба НАТО предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с РФ путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что альянс больше не надеется на победу Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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