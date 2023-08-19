В Британии заочно признали поражение ВСУ

Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины

20 августа 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Ричард Кемп заявил, что заявление Стиана Йенсена показывает позицию Запада в решении конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО больше не надеется на победу Киева. Об этом сообщил обозреватель британской газеты Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп. «Выступая в Норвегии, глава канцелярии генсека альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — заявил Кемп в своей статье на Telegraph . Это говорит о том, что альянс больше не верит в победу Киева, уверяет британский старший офицер. Он отметил, что Йенсен назвал позицию западных стран в решении конфликта на Украине. Кемп подчеркнул, что спустя два года после «позорного» выхода из Афганистана альянс снова оказался «на грани признания поражения». Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. В Верховной раде после заявления Йенсена предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу.

НАТО больше не надеется на победу Киева. Об этом сообщил обозреватель британской газеты Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп. «Выступая в Норвегии, глава канцелярии генсека альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — заявил Кемп в своей статье на Telegraph. Это говорит о том, что альянс больше не верит в победу Киева, уверяет британский старший офицер. Он отметил, что Йенсен назвал позицию западных стран в решении конфликта на Украине. Кемп подчеркнул, что спустя два года после «позорного» выхода из Афганистана альянс снова оказался «на грани признания поражения». Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, передает RT. В Верховной раде после заявления Йенсена предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу.