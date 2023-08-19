Украина хочет законодательно запретить уступать земли РФ

В Верховной раде Украины предложили не допускать прекращения конфликта с РФ Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Верховной раде Украины предложили проект постановления о недопустимом прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Об этом стало известно из заявления ведомства.

«Прекращение конфликта… путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — передает украинское агентство УНИАН. Депутаты отметили необходимость полного вывода российской армии «со всей территории Украины».

По данным проекта постановления, нахождение Черноморского флота РФ на территории Крыма невозможно. УНИАН сообщило, что гражданам, работающим на российские спецслужбы в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии «активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами». Депутаты также отметили восстановление на «деоккупированных территориях» системы образования киевского режима. По данным УНИАН, одним из авторов проекта является спикер парламента Руслан Стефанчук.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райтц заявил, что западные страны пытаются надавить на Украину предложением представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны киевского режима.