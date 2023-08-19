В Кургане сельчанка отняла у подруги телевизор, чтобы заплатить за такси

Жительница Курганской области лишила подругу телевизора, чтобы оплатить такси Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Белозерского округа Курганской области отняла у своей подруги телевизор и приставку, чтобы заплатить за такси. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Белозерского окружного суда.

«Подсудимая вместе с дочерью приехала на такси в Курган, чтобы занять у знакомой денег. Подруга отказалась дать деньги взаймы. После этого злоумышленница открыто похитила телевизор и приставку для расчета с таксистом. Хозяйка имущества не смогла остановить подругу, так как была сильно пьяной», — указано в судебных материалах.

На суде злоумышленница рассказала, что приехала в Курган к подруге потому, что та пообещала ей дать денег взаймы. Когда подсудимая зашла в квартиру, знакомая оказалась пьяной и заявила, что денег больше нет. Тогда подсудимая открыто забрала телевизор и приставку, погрузила технику в багажник такси.

По словам злоумышленницы, за телевизор в комиссионке ей заплатили две тысячи рублей. Эту сумму она отдала таксисту, а приставку оставила себе.

В судебных материалах указано, что телевизор «Mystery» был обнаружен в комиссионном магазине «Смарт Капуста» на улице Карла Маркса в Кургане. Он возвращен законной хозяйке вместе с приставкой, которая находилась в доме злоумышленницы. По приговору подсудимая получила 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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