В Курганской области женщина попала под суд за кражу рагу у соседки

20 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Суд наказал жительницу Курганской области за кражу рагу из свинины Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Мокроусовского округа Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина получила наказание в виде обязательных работ. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте окружного суда. «Вечером 29 апреля злоумышленница тайно проникла в дом знакомой и похитила из холодильника мясо свиное „Рагу“ 2 килограмма стоимостью 350 рублей, бутылку растительного масла марки „Олейна“ объемом 1 литр стоимостью 170 рублей. Ущерб составил 520 рублей», — указано в судебном документе. В суде выяснилось, что женщина решилась на кражу, когда была пьяной. Она раскаялась в содеянном и получила по приговору 170 часов обязательных работ. Согласно статье 49 УК РФ, обязательные работы она должна выполнять в свободное время. Обычно такой вид наказания связан с уборкой, благоустройством улиц или с уходом за больными, престарелыми людьми. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Жительница Мокроусовского округа Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина получила наказание в виде обязательных работ. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте окружного суда. «Вечером 29 апреля злоумышленница тайно проникла в дом знакомой и похитила из холодильника мясо свиное „Рагу“ 2 килограмма стоимостью 350 рублей, бутылку растительного масла марки „Олейна“ объемом 1 литр стоимостью 170 рублей. Ущерб составил 520 рублей», — указано в судебном документе. В суде выяснилось, что женщина решилась на кражу, когда была пьяной. Она раскаялась в содеянном и получила по приговору 170 часов обязательных работ. Согласно статье 49 УК РФ, обязательные работы она должна выполнять в свободное время. Обычно такой вид наказания связан с уборкой, благоустройством улиц или с уходом за больными, престарелыми людьми. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.