19 августа 2023
18 августа 2023

В Курганской области женщина попала под суд за кражу рагу у соседки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Суд наказал жительницу Курганской области за кражу рагу из свинины Фото:

Жительница Мокроусовского округа Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина получила наказание в виде обязательных работ. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте окружного суда.

«Вечером 29 апреля злоумышленница тайно проникла в дом знакомой и похитила из холодильника мясо свиное „Рагу“ 2 килограмма стоимостью 350 рублей, бутылку растительного масла марки „Олейна“ объемом 1 литр стоимостью 170 рублей. Ущерб составил 520 рублей», — указано в судебном документе.

В суде выяснилось, что женщина решилась на кражу, когда была пьяной. Она раскаялась в содеянном и получила по приговору 170 часов обязательных работ. Согласно статье 49 УК РФ, обязательные работы она должна выполнять в свободное время. Обычно такой вид наказания связан с уборкой, благоустройством улиц или с уходом за больными, престарелыми людьми.

Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Мокроусовского округа Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина получила наказание в виде обязательных работ. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте окружного суда. «Вечером 29 апреля злоумышленница тайно проникла в дом знакомой и похитила из холодильника мясо свиное „Рагу“ 2 килограмма стоимостью 350 рублей, бутылку растительного масла марки „Олейна“ объемом 1 литр стоимостью 170 рублей. Ущерб составил 520 рублей», — указано в судебном документе. В суде выяснилось, что женщина решилась на кражу, когда была пьяной. Она раскаялась в содеянном и получила по приговору 170 часов обязательных работ. Согласно статье 49 УК РФ, обязательные работы она должна выполнять в свободное время. Обычно такой вид наказания связан с уборкой, благоустройством улиц или с уходом за больными, престарелыми людьми. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...