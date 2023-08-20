ВСУ запустили беспилотники по Белгородской области

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
«Около 14:00 по мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Российская ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
При этом губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале написал, что на подлете к городу было сбито 12 воздушных целей. Он добавил, что данные о последствиях украинского удара в настоящий момент уточняются. О работе ПВО над городом также сообщал ряд российских telelgram-каналов.
Обновлено в 15:05 по мск: Минобороны РФ сообщило о еще одном беспилотнике над Белгородской областью, он также был уничтожен ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
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