Гладков заявил, что под Белгородом сбили в шесть раз больше БПЛА, чем сообщает Минобороны РФ

Гладков сообщил о 12 беспилотниках над Белгородом
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Над Белгородом сбили 12 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей. Беспилотники были отражены на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. До этого несколько telegram-каналов сообщали о работе ПВО.

За несколько минут до сообщения Гладкова Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. По данным ведомства, пострадавших и разрушений при их падении нет.

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Над Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей. Беспилотники были отражены на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. До этого несколько telegram-каналов сообщали о работе ПВО. За несколько минут до сообщения Гладкова Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. По данным ведомства, пострадавших и разрушений при их падении нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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