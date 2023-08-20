Гладков заявил, что под Белгородом сбили в шесть раз больше БПЛА, чем сообщает Минобороны РФ

Гладков сообщил о 12 беспилотниках над Белгородом

20 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Над Белгородом сбили 12 беспилотников Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей. Беспилотники были отражены на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. До этого несколько telegram-каналов сообщали о работе ПВО. За несколько минут до сообщения Гладкова Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. По данным ведомства, пострадавших и разрушений при их падении нет.

Над Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей. Беспилотники были отражены на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. До этого несколько telegram-каналов сообщали о работе ПВО. За несколько минут до сообщения Гладкова Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. По данным ведомства, пострадавших и разрушений при их падении нет.