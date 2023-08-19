19 августа 2023

Екатеринбуржец открыл стрельбу с балкона, есть раненые

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина стрелял с балкона по людям Фото:

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона пятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По его словам, есть пострадавшие.

«Мужчина из балкона пятого этажа дома № 73 на улице Инженерная открыл стрельбу из пневматического ружья. Целился в людей, попал в мужчину и женщину», — сказал собеседник агентства.

Другой источник в силовой структуре подтвердил факт стрельбы, но уточнил, что информацией о пострадавших не располагает. В данный момент подозреваемый находится в отделе полиции.

За информацией корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментария воздержались.

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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона пятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По его словам, есть пострадавшие. «Мужчина из балкона пятого этажа дома № 73 на улице Инженерная открыл стрельбу из пневматического ружья. Целился в людей, попал в мужчину и женщину», — сказал собеседник агентства. Другой источник в силовой структуре подтвердил факт стрельбы, но уточнил, что информацией о пострадавших не располагает. В данный момент подозреваемый находится в отделе полиции. За информацией корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментария воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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