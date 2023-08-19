Екатеринбуржец открыл стрельбу с балкона, есть раненые

Мужчина стрелял с балкона по людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона пятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По его словам, есть пострадавшие.

«Мужчина из балкона пятого этажа дома № 73 на улице Инженерная открыл стрельбу из пневматического ружья. Целился в людей, попал в мужчину и женщину», — сказал собеседник агентства.

Другой источник в силовой структуре подтвердил факт стрельбы, но уточнил, что информацией о пострадавших не располагает. В данный момент подозреваемый находится в отделе полиции.

За информацией корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментария воздержались.