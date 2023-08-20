Климатолог Кокорин предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России

21 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Смерч образуется в результате длительного и сильного прогревания земли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России увеличивается число ураганных ветров и торнадо из-за глобального потепления. Об этом URA.RU сообщил климатолог Алексей Кокорин. «Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары», — сказал Алексей Кокорин. «Если дольше и сильнее прогревается поверхность земли, получается смерч. Он образуется снизу. Соответственно, если более активные перемещения воздушных масс, то чаще бывает граница этих воздушных масс, и на них могут быть обильные осадки и ураганные ветра. Меняется режим осадков. Говоря о России, их не то чтобы больше или меньше, но они выпадают более неравномерно. Грубо говоря, обложных дождей и снегопадов меньше, а сильных дождей и снегопадов больше», — добавил климатолог. Кокорин отметил, что усиление подобных явлений будет усиливаться на протяжении всего XXI века. «Мы будем надеяться, что это стабилизируется к концу века. Глобальное потепление тоже. Да, это усилится, но не в 10 раз, а раза в три», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России увеличивается число ураганных ветров и торнадо из-за глобального потепления. Об этом URA.RU сообщил климатолог Алексей Кокорин. «Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары», — сказал Алексей Кокорин. «Если дольше и сильнее прогревается поверхность земли, получается смерч. Он образуется снизу. Соответственно, если более активные перемещения воздушных масс, то чаще бывает граница этих воздушных масс, и на них могут быть обильные осадки и ураганные ветра. Меняется режим осадков. Говоря о России, их не то чтобы больше или меньше, но они выпадают более неравномерно. Грубо говоря, обложных дождей и снегопадов меньше, а сильных дождей и снегопадов больше», — добавил климатолог. Кокорин отметил, что усиление подобных явлений будет усиливаться на протяжении всего XXI века. «Мы будем надеяться, что это стабилизируется к концу века. Глобальное потепление тоже. Да, это усилится, но не в 10 раз, а раза в три», — заключил он.