На открытие собрались предстаивтели всех стран-участниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

VIP покинули открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге раньше времени, не став дожидаться окончания концерта. Он прошел в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Евгению Куйвашеву провести в 2023 году в Екатеринбурге летнюю Универсиаду. После начала спецоперации РФ на Украине FISU отложила соревнования на неопределенный срок. Так и появился МФУС. Днем 20 августа Куйвашев вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, министром спорта РФ Олегом Матицыным и миллиардером Дмитрием Пумпянским осмотрел новый кампус, построенный специально к Играм. На пресс-конференции Чернышенко заявил, что увиденное ему понравилось.

Пока чиновники общались с журналистами, на втором этаже выставочника иностранцев пытались развлечь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примерно в таком же составе компания появилась в партере конгресс-центра за пару минут до начала официальной церемонии. Добавились помощник президента РФ Игорь Левитин, Виктор Вексельберг, Евгений Ольховик (оба — ГК «Синара») и Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018. В Екатеринбург он теперь будет ездить часто: Сорокину доверили подготовить российско-африканские Игры дружбы. В 2024 году принимать их будут Москва и Екатеринбург.

За большое театрализованное представление отвечал режиссер, известный фигурист Илья Авербух. Шоу открыла постановка «Почувствуй ритм» от Уральского молодежного симфонического оркестра, группы «Чувство ритма» и хип-хоп студии «Форсаж». Потом на сцену ведущие Роман Дорохин (замминистра культуры, к своему первому международному форуму готовился несколько суток) и Джулия Игнатова пригласили команды-участницы МФУС. В зале шептались: флаг был у всех, кроме Афганистана, спортсмен оттуда вышел с символикой фестиваля. Дело в том, что контролирующий страну «Талибан» признан в РФ террористической организацией.

Спортсмен из Афганистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первым из чиновников микрофон взял Левитин — с поздравительным посланием от главы государства. «Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России», — отметил Путин. Российский флаг вынесли самбист Илья Хлыбов (чемпион мира и Европы), гимнаст Давид Белявский (победитель Олимпиады, чемпионатов мира и Европы), самбистка Олеся Посылкина (чемпион мира), самбист Альсим Черноскулов (чемпион мира и Европы). А гимн исполнила солистка Оперного театра Мария Шляпникова.

После выступления Куйвашева гостям показали номера об Уральских горах и малахите, Свердловском рок-клубе (под песню группы «Чайф»), екатеринбургских высотках. Организаторы также решили прорекламировать «Игры будущего» в Казани 2024 года — они призваны объединить физическую культуру и киберспорт.

Когда Чернышенко объявил МФУС открытым, к выходу потянулись первые лица. Когда на сцену вышел тиктокер Хабиб — все остальные: областные и городские чиновники, депутаты, представители крупного бизнеса. Песню «Тополиный пух» они еще послушали, а терпения на главный хит — «Ягоду-малинку» — уже не осталось. Первые ряды опустели буквально за несколько минут. До последнего в зале с танцующими атлетами держались только два министра — Андрей Злоказов (соцсфера) и Василий Старков (транспорт). Но на песне «Беги» ретировались и они.

«Хочу выразить признательность всем университетам и странам, которые приехали к нам в гости и показали, что в спорте нет места для политизации дискриминации», — заявил Олег Матыцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слева от Евгения Куйвашева сидел Антон Шипулин, справа — Владимир Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В фестивале участвует 281 вуз из 36 стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Аргентины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А этот парень — из Кубы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Давид Белявский — возможно, самый титулованный спортсмен на этих играх Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гостям показали несколько номеров. В частности, про малахиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И Свердловский рок-клуб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судья Светлана Моисеева зачитывает клятву. От спортсменов ее произносил Илья Ермоленко (греко-римская борьба) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хабиба чиновники слушать не захотели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольше коллег в зале оставались Андрей Злоказов и Василий Старков (вдвоем слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU